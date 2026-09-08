Harry Potter y Legami se unen para celebrar 25 años de magia de la saga en cines

Harry Potter y Legami se unen para lanzar una nueva línea de productos - LEGAMI

MADRID 7, (CulturaOcio)

La magia de Hogwarts llega de la mano de Legami, la marca italiana de regalos y papelería que celebra el 25 aniversario de la primera adapación cinematográfica de Harry Potter con una colección exclusiva. La firma, famosa por sus bolígrafos borrables, desveló esta línea inspirada en las historias de J.K. Rowling durante el evento internacional Back to Hogwarts 2026 Italy, celebrado en Venecia.

La colección, se lanzará en diciembre de 2026, y representará a la cinta dirigida por Chris Columbus a través de productos diseñados para trasladar el universo mágico y que fans de todas las edades disfruten de la película y de sus personajes fuera de la pantalla y a través del juego.

Este anuncio coincide con la celebración del 25 aniversario de Harry Potter y la piedra filosofal en la gran pantalla y la creciente expectación por la próxima serie de televisión de la franquicia previsto su estreno para estas Navidades. Entretanto, los seguidores ya pueden disfrutar de un avance de la línea de Legami que incluye artículos icónicos y coleccionables como los Lovely Pens o los estuches Kawaii.

HARRY POTTER ES VALENTÍA, AMISTAD E IMAGINACIÓN

"Harry Potter es una historia que sigue conectando con el público de todas las edades a través de valores como la amistad, la valentía y la imaginación", afirma Alberto Fassi, fundador y CEO de LEGAMI. "Somos soñadores y creemos en la magia: la magia de las grandes historias, pero también la magia sencilla de los gestos cotidianos que crean conexiones auténticas e inspiran emociones positivas", añade el empresario.

Por su parte, Laura Gallucci, Senior Director de WBDGCP Italia, destacó que la colección "combina una narrativa emblemática y un diseño creativo". Todos los detalles de la colección se darán a conocer en las próximas semanas.