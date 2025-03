Will Smith lanza su primer disco en 20 años: Based On a True Story

23 March 2025, US, Inglewood: Will Smith performs during the opening ceremony of the CONCACAF Nations League Final soccer match between Mexico and Panama at SoFi Stadium in Inglewood. Photo: Ariana Ruiz/PI via ZUMA Press Wire/dpa

MADRID, 28 Mar. (CulturaOcio) -

Dos décadas después del lanzamiento de su último álbum, Lost and Found, Will Smith regresa al panorama musical con un nuevo disco, Based on a True Story, que ha visto la luz este viernes 28 de marzo.

En su tracklist, que en total consta de 14 temas, Based on a True Story incluye sencillos previamente lanzados por Smith en adelanto al álbum, como First Love, You Can Make It, Tantrum, Beautiful Scars o Work of Art, además de numerosas colaboraciones con artistas como Teyana Taylor, Joyner Lucas, DJ Jazzy Jeff, India Martínez o su propio hijo, Jaden Smith, entre otros.

"Los últimos años, he estado haciendo una exploración muy profunda de quién y qué soy realmente", expresó el rapero y actor horas antes del lanzamiento del disco, en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

"El proceso de este álbum es realmente permitirme ser más honesto conmigo mismo de lo que nunca he sido sobre quién y qué soy en realidad", proseguía, anunciando lo que "está a punto de ser el mayor periodo creativo y artístico" de toda su vida.

"Me he tomado el último par de años para realmente hacer una inmersión profunda en las partes de mí que pueden o no pueden estar en ese nivel de certeza y hacer esas preguntas internas profundamente aterradoras", reveló Smith en una entrevista. "Cada canción trata de alguna parte de mí mismo que descubrí o quise explorar, algo que quería compartir. Es la oferta musical más completa que he creado nunca", explicó.

Por otro lado, en declaraciones recientes a Sway in the Morning el rapero compartió los consejos que le habían dado otros compañeros de profesión para su regreso, como Jay-Z o Kendrick Lamar. "Jay me dijo: 'No finjas tu historia'. Me dijo: 'Tienes que decir lo que es verdad para ti y mirarás a los raperos más jóvenes y querrás que eso sea verdad para ti, pero tú no vives así. Sé fiel a tu historia. Cuenta tu historia'. Y de ahí saqué lo de Based on a True Story, de Jay", admitió.

Cabe recordar que los últimos años han sido complicados para la carrera profesional de Smith, que se vio paralizada tras la bofetada que le propino en directo a Chris Rock en los Oscar 2022, ceremonia en la que se alzó además con la estatuilla a mejor actor por su trabajo en El método Williams.

Así, el regreso a la música del protagonista de El príncipe de Bel-Air, Ali o En busca de la felicidad llega en un momento en el que también está resurgiendo en la gran y pequeña pantalla, con varios proyectos por delante como Resistor, Sugar Bandits o Fast and Loose, entre otros.