VÍDEO: Las Spice Girls se reúnen para cantar Viva Forever con una importante ausencia y Cruz Beckham a la guitarra

Con Cruz, el hijo de Victoria y David Beckham, a la guitarra, cuatro de las cinco Spice Girls han improvisado una versión en acústico Viva Forever, una de las canciones más emblemáticas del grupo en su etapa de finales de los noventa. Una espontánea revisión del tema de 1998 perteneciente al álbum Spiceworld, sirvió para rubricar el reencuentro de Victoria Beckham, Melanie C, Emma Bunton y Geri Halliwell-Horner... y la gran ausencia de Melanie B.

En el vídeo, compartido en Instagram por Cruz Beckham, hijo de la Posh Spice, aparece esta acompañada por la Sporty Spice, Baby Spice y Ginger Spice, mientras el joven rasguea la guitarra y marca la base de la canción. "Creo que he encontrado a mis teloneras... ¿creéis que tienen potencial?", reza el pie de foto, donde Cruz bromea sobre incluir a la icónica banda en su propia carrera musical.

Respecto a la ausencia de la Scary Spice, un representante de la artista ha explicado a Entertainment Weekly que "Melanie acaba de regresar literalmente a su casa en Yorkshire tras su luna de miel y un vuelo de 13 horas desde Mauricio".

Ante la ausencia de Mel B, el medio recuerda que Victoria ya reveló en 2019 que su compañera le hizo un comentario sobre su decisión de no participar en la gira de reunión de ese mismo año que le molestó: "Melanie B me dijo: 'No olvides de dónde vienes'. La verdad que me molestó".

No obstante, Beckham remarcó que siempre ha reconocido el papel decisivo de las Spice Girls en su trayectoria. "Nunca he olvidado de dónde vengo. Nunca, nunca he olvidado que Posh Spice es la razón por la que hoy estoy aquí", aseguró. También señaló que "no pertenecía al escenario" y que aquella experiencia "había sido divertida", pero "ya no era lo que me gustaba".

La difusión del vídeo se produce en un momento de especial exposición mediática para la familia Beckham, pues llega después de que su primogénito, Brooklyn Peltz Beckham, marcara distancia con sus padres y afirmase que no desea reconciliarse. El modelo de 26 años vinculó el punto de no retorno del conflicto a su boda con la actriz Nicola Peltz Beckham en 2022.

"Mis padres han intentado sin descanso arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no ha parado", expresó a la par que reprochó el comportamiento de su familia durante aquella celebración, como que su madre bailó inapropiadamente con él o que habría renunciado a confeccionar el vestido de la novia en el último momento.