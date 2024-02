Tráiler del documental de Bon Jovi, Thank You, Goodnight, que ya tiene fecha en Disney+

MADRID, 19 Feb. (CulturaOcio) -

El 26 de abril verá la luz en Disney+ Thank you, Goodnight: La historia de Bon Jovi, una docuserie de cuatro capítulos que repasa el pasado y presente de una de las bandas de rock más legendarias del mundo y de su líder Jon Bon Jovi. Y de cara al estreno, la plataforma ha compartido el primer teaser oficial.

La serie de cuatro episodios viaja en el tiempo para conocer cómo fue la odisea de una banda de rock and roll, idolatrada durante 40 años, que llegó a estar al borde del precipicio debido a una lesión en las cuerdas vocales de su líder mientras intentaban planear su futuro.

Dirigida y producida por Gotham Chopra, ganador de varios premios Emmy (Kobe Bryant, la Mamba, Man in the Arena: Tom Brady, Tom vs. Time), la docuserie sigue 40 años de vídeos personales, primeras versiones inéditas, letras originales y fotografías nunca vistas que narran la trayectoria desde las salas de la costa de New Jersey hasta los escenarios más grandes del mundo. La nueva producción de Disney+ revive los triunfos y reveses, los grandes éxitos, las mayores decepciones y los momentos de fricción entre los miembros de la banda.

Además, Thank you, Goodnight: La historia de Bon Jovi también cuenta con los productores ejecutivos Giselle Parets y Ameeth Sankaran y con Alex Trudeau Viriato como productor y montador, que también ha desempeñado un papel fundamental y creativo en la elaboración de la serie.