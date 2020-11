The Weeknd acusa de "corrupción" a los Grammy tras su ausencia en las nominaciones

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

El cantante, compositor y productor canadiense conocido como The Weeknd ha cargado contra la organización de los Grammy horas después de que se diera a conocer las nominaciones de su próxiima edición, en las que el artista fue el gran ausente pese a haber encabezado las listas de éxitos en varias ocasiones en 2020. Algo que responde, según afirma The Weeknd, a que la Recording Academy sigue siendo una entidad corrupta.

"Los Grammy siguen siendo corruptos", escribió The Weeknd en Twitter. "Nos deben a mí, a mis fans y a la industria la total transparencia", agregó en referencia al jurado que decide las nominaciones a los premios, el cual es secreto y sus identidades no se revelan públicamente.

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency... — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

La ausencia de The Weeknd en las nominaciones de los Grammy han sorprendido a los fans y a los críticos por igual. El hecho no estar en la lista de nominados significa que los 20 miembros del jurado opinan que su disco After Hours y cualquiera de sus canciones no se encuentran ni entre los mejores 8 álbumes ni singles del año, ni entre los cinco mejores trabajos en las categorías por géneros.

Su exclusión de las nominaciones viene después de que la academia de los Grammy y el equipo de The Weeknd estuviesen en desacuerdo sobre la actuación del músico tanto en la gala de los premios como en la actuación del descanso de la Super Bowl, tal y como explica una fuente cercana a Variety. Tras llegar a un supuesto acuerdo, la tensión se ha incrementado con el anuncio de la lista de nominados.

El proceso de selección de los Grammy se lleva a cabo por un jurado compuesto por 20 veteranos profesionales de la música, que eligen entre una lista corta de candidatos preseleccionados por un comité, que tiene en cuenta miles de solicitudes. El director de la Recording Academy, Harvey Mason Jr. explicó a Variety cómo se lleva a cabo dicho proceso.

"Honestamente, no creo que (la ausencia de The Weeknd) ponga en duda el proceso de nominaciones", dijo Mason. "El proceso está ahí para que podamos continuar monitoreando la excelencia. Son profesionales de la música, en la cima de su oficio de producción y composición de canciones, y hay muchos artistas", señaló.

"Estaban escuchando críticamente cada canción que llegaba a sus escritorios, así que no creo que muestre un defecto en el proceso", continúa explicando sobre la elección de nominados. "Es un proceso largo y arduo y la gente se enorgullece de ello. Se trata de intentar encontrar la excelencia", sentenció.