Taylor Swift anuncia nuevo disco sorpresa, Evermore

MADRID, 10 Dic. (CulturaOcio) -

Taylor Swift lo ha vuelto a hacer. Tras publicar por sorpresa, el pasado julio, su aplaudido disco 'Folklore', ahora la diva de Pensilvania ha anunciado su segundo álbum de este 2020... y también lo ha hecho sin previo aviso. En la medianoche de este viernes 11 de diciembre, saldrá publicado su noveno trabajo de estudio, 'Evermore', que ya tiene primer single, 'Willow', cuyo videoclip saldrá publicado a la vez que el disco.

Ha sido en redes sociales donde ha revelado la segunda sorpresa que tenía para este año, que lo cierra a lo grande. "Para decirlo claramente. No podíamos dejar de escribir canciones. Para tratar de decirlo de una forma más poética, es una sensación semejante a la de estar varados en los límites de un bosque de folclore y tuviéramos una elección: dar la vuelta y regresa o ir más allá, hacia lo frondoso de esta música. Decidimos adentrarnos en ella", declara.

Poco antes de que el álbum salga a la venta, Swift iniciará una sesión en directo en YouTube para responder preguntas sobre el álbum, al que califica de "hermano" de 'Folklore'. Al hablar en plural sobre la composición del disco, la cantante menciona de forma indirecta a sus colaboradores en la producción del proyecto, como los coescritores y coproductores Jack Antonoff y Aaron Dessner.

To put it plainly, we just couldn’t stop writing songs. To try and put it more poetically, it feels like we were standing on the edge of the folklorian woods and had a choice: to turn and go back or to travel further into the forest of this music. We chose to wander deeper in. — Taylor Swift (@taylorswift13) December 10, 2020

Tonight the story continues, as the music video for “willow” drops at midnight eastern. pic.twitter.com/T3o0nsANpY — Taylor Swift (@taylorswift13) December 10, 2020

I’ll see you guys in the YouTube premiere page chat before midnight to answer some questions 🧙‍♀️ — Taylor Swift (@taylorswift13) December 10, 2020

'Evermore' incluirá también un tema con Haim, titulado 'No Body, No Crimen' y un dueto con Bon Iver como canción principal, con la que cerrará la edición estándar del álbum. En total, habrá 15 temas en la versión básica, cifra que aumenta a 17 en la edición deluxe.

"Nunca había hecho esto antes", añade Swift en el hilo que ha escrito en Twitter. "Anteriormente, siempre he tratado los álbumes como momentos únicos y pasé a planificar el siguiente tras el lanzamiento de un proyecto. Había algo diferente en 'Folklore'. Al realizarlo, sentí que, en lugar de despedirme de ello y continuar, volvía", explica.

I loved the escapism I found in these imaginary/not imaginary tales. I loved the ways you welcomed the dreamscapes and tragedies and epic tales of love lost and found into your lives. So I just kept writing them. — Taylor Swift (@taylorswift13) December 10, 2020

I also know this holiday season will be a lonely one for most of us and if there are any of you out there who turn to music to cope with missing loved ones the way I do, this is for you. — Taylor Swift (@taylorswift13) December 10, 2020

All *digital downloads* of the album will include an exclusive, digital booklet with 16 brand new photos. You can pre-order evermore now at https://t.co/QYMUTL0IAj — Taylor Swift (@taylorswift13) December 10, 2020

"Me encantó la manera de escapar que encontré en estas fábulas imaginarias o no. Me fascinó la manera en que acogieron los paisajes oníricos, las tragedias, las épicas historias de amores perdidos o de reencuentros. Así que seguí escribiendo sobre ello", añade. 'Evermore' sale a la venta en las vísperas del 31 cumpleaños de Swift, que los cumplirá este domingo 13 de diciembre.