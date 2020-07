Taylor Swift naufraga en el videoclip de Cardigan, primer single de Folklore, su disco sorpresa

MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

Horas después de anunciar el lanzamiento sorpresa de su octavo álbum, titulado Folklore, Taylor Swift ha lanzado el videoclip de su primer single, Cardigan, una producción escrita y dirigida por la propia artista.

El clip abre con Swift en una cabaña tocando el piano. La artista abre el instrumento y la transporta a un mundo fantástico lleno de cascadas y vegetación. Cuando abre el piano una vez más, de repente se encuentra sola, sumergida en aguas turbulentas. Usando el piano como una boya para salvarse del naufragio, aparece de nuevo donde comenzó.

Swift anunció el lanzamiento del vídeo este 23 de julio en un tuit en el que dejó claro que habían seguido todas las medidas de seguridad para su grabación en plena pandemia de coronavirus.

"Todo el rodaje fue supervisado por un inspector médico, todos llevaban mascarillas, se mantenían alejados unos de otros e incluso yo misma me peiné y maquillé", matizó. El clip ha sido todo un éxito, ya que ha superado los cuatro millones de reproducciones en YouTube en apenas siete horas desde su lanzamiento.

Editor Chancler Haynes, special effects wizards David Lebensfeld & Grant Miller and set designer Ethan Tobman. The entire shoot was overseen by a medical inspector, everyone wore masks, stayed away from each other, and I even did my own hair, makeup, and styling 😂

La estrella también contó que había escrito las canciones durante el confinamiento. "Aislada, mi imaginación se ha vuelto loca y este álbum es el resultado. He contado estas historias lo mejor que he podido con todo el amor y la fantasía que se merecen. Ahora depende de vosotros disfrutarlas", escribió Swift en Twitter sobre el nuevo disco.

In isolation my imagination has run wild and this album is the result. I’ve told these stories to the best of my ability with all the love, wonder, and whimsy they deserve. Now it’s up to you to pass them down. folklore is out now: https://t.co/xdcEDfithq



