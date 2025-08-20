Sabrina Carpenter, Ricky Martin o J Balvin actuarán en los MTV VMAs 2025

MADRID, 20 Ago. (CulturaOcio) -

La madrugada del próximo 8 de septiembre tendrá lugar en el USB Arena de Nueva York los MTV VMAs 2025. El evento, que reúne a las estrellas más importantes del panorama musical actual, contará con las actuaciones de Ricky Martin, Sabrina Carpenter, J Balvin, Alex Warren, Busta Rhymes, DJ Snake y sombr.

MTV y el canal de Pluto TV, MTV Party Music, serán los encargados de emitir la gala en directo en España. Los fans podrán disfrutar del pre-show a partir de la una de la madrugada y, una hora después, comenzará la gala de uno de los premios musicales más prestigiosos del año, en los que parten como favoritos Lady Gaga, Bruno Mars y Bad Bunny.

La ceremonia estará conducida por el rapero y actor LL Cool J en una gala en la que la leyenda del hip-hop Busta Rhymes recibirá el MTV VMA Rock the Bells Visionary Award. Un premio que reconoce su carrera musical y el impacto de la misma en la cultura pop. Entre sus mayores logros destacan los más de veinte millones de álbumes vendidos, siete debuts en el Top 10 del Billboard 200 y doce nominaciones a los prestigiosos premios Grammy.

Además, Ricky Martin se convertirá en el primer artista en recibir el Latin Icon Award. El galardón reconoce su trayectoria de cuarenta años que incluye más de 70 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y con los que ha catapultado la música latina al escena internacional. Cabe destacar que esta actuación coincide con el 26º aniversario de su debut en los VMAs en 1996, edición en la que se convirtió en el primer artista latino en ganar el premio a mejor vídeo pop.

Tras su exitoso debut en los premios el año pasado, Sabrina Carpenter opta a ocho premios en esta edición, incluida vídeo del año por Manchild, tema que formará parte de su próximo álbum Man's Best Friend, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 29 de agosto. Por su parte, el colombiano J Balvin llevarse con Zun Zun, su reciente tema junto a Justin Quiles y Lenny Tavárez, su sexto Moon Person, lo que le convertiría en el artista latino más premiado de la historia de los VMAs. Acompañándoles estará DJ Snake, quien hará su primera aparición en los VMAs para estrenar su colaboración Noventa.

Paralelamente Alex Warren y Sombr debutan en los VMAs con sus primeras nominaciones. El primero, nominado por la exitosa canción Ordinary, opta al premio a mejor vídeo pop, canción del año y mejor artista revelación, categoría en la que también compite con sombr, cuyo hit back to friends está nominado a mejor video alternativo.