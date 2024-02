La protagonista de Watchmen, Malin Akerman, presentará Eurovisión 2024

MADRID, 5 Feb. (CulturaOcio) -

Malin Akerman, la actriz que dio vida a la superheroina conocida como Espectro de Seda en la película Watchmen, será la presentadora de la 68.ª edición del Festival de Eurovisión. Akerman conducirá el certamen que se celebrará en Malmö los días 7, 9 y 11 de mayo junto a la cantante y humorista sueca Petra Mede, que ya presentó el certamen en otras dos ocasiones.

"Realmente no puedo describir mis sentimientos al respecto. Estoy muy emocionada y un poco nerviosa, pero de forma positiva. Siempre me ha gustado Eurovisión y formar parte de este fantástico espectáculo junto a Petra es un sueño hecho realidad. Además, Petra es una de las mujeres más divertidas que he conocido", ha señalado en un comunicado la actriz.

Además de protagonizar en 2009 la película Watchmen, adaptación de Zack Snyder del aclamado cómic de Alan Moore y Dave Gibbons, la actriz sueca ha participado en otros largometrajes como Invasión (2007), 27 vestidos (2008),c2009) o Proyecto Rampage (2018).

Mede es una presentadora de televisión, cómica y cantante que tiene su propio programa titulado 'Petra Mede Show'. Ya ha presentado el concurso en dos ocasiones anteriormente, la primera en solitario, en 2013, y posteriormente junto a la estrella del pop sueco Mans Zelmerlöw en 2016.

El Festival de Eurovisión se celebrará en Malmö el 11 de mayo, después de que la concursante sueca Loreen ganara el certamen del año pasado en el Reino Unido con su canción 'Tattoo'. España estará representada por el dúo Nebulossa, ganadores del Benidorm Fest el pasado fin de semana con su tema 'ZORRA'.