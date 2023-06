Muere en pleno concierto el rapero Big Pokey a los 45 años

MADRID, 19 Jun. (CulturaOcio) -

Big Pokey, rapero estadounidense conocido por haber sido uno de los miembros originales de Screwed Up Click, ha fallecido. El artista tenía 45 años y la causa de su muerte aún se desconoce.

El cantante, cuyo nombre real era Milton Powell, murió después de perder el conocimiento durante una actuación en Beaumont, Texas, el sábado 17 de junio. Por redes sociales está circulando un vídeo en el que se puede ver al músico en el escenario y, de repente, se desmaya. Posteriormente, su muerte fue confirmada en su perfil de Instagram.

Texas: 45-year-old Rapper 'Big Pokey', whose real name was Milton Powell, was performing during a Juneteenth-theme show at the Pour09 Bar. He 'dies suddenly' mid performance. pic.twitter.com/cyMQ0tamd2