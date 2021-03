Michele Morrone: "Con mi concierto, quiero que la gente siga viviendo y creyendo en la música en directo"

MADRID, 4 Mar. (CulturaOcio) -

Michele Morrone mostrará su faceta musical con 'Dark Room and More: Live in Concert', un recital que tendrá lugar el jueves 11 de marzo, con el que interpretará en directo los temas de su primer álbum de estudio como cantante, 'Dark Room'. "Un concierto muy íntimo" que podrá seguirse en streaming, cuyas entradas ya están a la venta a través de LIVENow, con el que el también actor de '365 días' buscará que la gente "siga creyendo y viviendo" la música.

El icónico Capitol Club de Roma será el escenario en el que Morrone mostrará su faceta como cantante y compositor. Debido a la pandemia de COVID-19, los conciertos en los que Morrone iba a presentar su disco debut, publicado el año pasado, tuvieron que suspenderse. Ahora, el también actor podrá demostrar, en riguroso directo, sus dotes en la música.

"Tengo muchísimas ganas de actuar en directo", declara el actor y cantante en una entrevista. "Con este concierto, voy a cantar, bailar y moverme mucho... estoy deseando que llegue el momento", añade, destacando que el recital busca que sea un momento "muy íntimo" con sus fans. "Procuro estar cerca de ellos, pero el año pasado, con la pandemia, no pudo ser", explica. "Espero que la gente disfrute en casa tanto como yo", añade.

Un concierto que, además, se realizará siguiendo todas las medidas sanitarias y protocolos de seguridad. "Nos hemos tomado muy en serio las medidas sanitarias y de seguridad durante la pandemia. Vamos a estar ensayando durante dos semanas y nos harán pruebas mientras duren los ensayos. Las precauciones son fundamentales", señala, incidiendo en lo importante que es seguir ofreciendo música en directo.

"La gente tiene que seguir creyendo y viviendo. Sé que va a ser raro estar en el escenario sin público, pero las personas somos muy inteligentes y podemos hacerlo. Evolucionamos. Entendemos la situación", manifiesta.

"LO MÁS IMPORTANTE AHORA ES ACABAR CON ESTE VIRUS"

No solo la pandemia del coronavirus ha afecto a la faceta musical de Morrone, pues el actor y cantante no ha dudado en destacar cómo ha cambiado su trabajo de intérprete para garantizan las medidas de seguridad en los rodajes de sus nuevos proyectos para cine y televisión. "La vida en un plató es tremendamente estricta. Un set de rodaje es un lugar muy seguro y la producción está muy pendiente de todo el mundo", señala.

"Nos hacemos una prueba de COVID todos los días, o cada dos días. Para mí, lo más importante ahora mismo es acabar con este virus para que podamos volver a nuestra vida normal. Eso es lo que más deseo que ocurra en el mundo", continúa.

La actuación principal durará, aproximadamente, 45 minutos, aunque, después, podrá disfrutarse en la web de LIVENow durante una semana. "Además, habrá una actuación acústica aparte de la principal, que también será muy divertida. Va a estar genial". En su debut como solista, Morrone busca definir su propia esencia como cantante.

"Intento ser yo mismo; eso es lo que marca la diferencia. Quiero ser yo mismo en todo lo que hago, tanto en el escenario, como en el cine o en el estudio de grabación", declara, resaltando que procura "ser lo más genuino posible". Tras probar suerte en la música, Morrone no se imagina dejar esta pasión, como tampoco la actuación.

"Antes prefería la interpretación porque, hasta hace poco, no había probado realmente lo que era música. Pero ahora me encantan la interpretación y la música por igual", confiesa. "A ambos los llevo dentro y los quiero por igual. Sin uno, no tienes al otro", agrega.