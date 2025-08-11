Maluma interrumpe su concierto en México para reñir a una madre con un bebé: "Es una irresponsabilidad"

Maluma interrumpe su concierto en México para regañar a una madre con un bebé: "Es una irresponsabilidad" - CONTACTO

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

El cantante y compositor colombiano Maluma, que se encuentra en plena gira, ha interrumpido un concierto en Ciudad de México para llamar la atención a una espectadora que había asistido con su hijo pequeño. El artista hizo hincapié en la irresponsabilidad que le parecía exponer a un bebé a ruidos tan fuertes y recomendó a la madre que al menos la próxima vez le protegiese los oídos.

"¿Cuánto tiene, un año?", preguntó Maluma tras detener la actuación y refiriéndose al niño, tal y como puede verse en un vídeo que ya circula por redes sociales. "¿Usted cree que es una buena idea traer un bebé de un año a un concierto donde los decibelios están en la puta mierda, donde el sonido está durísimo...? Ese bebé no sabe ni qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos, o algo", increpó, mientras una gran parte del público aplaudía su intervención.

"Es un acto de irresponsabilidad y usted lo estaba meneando así como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí", prosiguió el cantante. Enfatizando que aquello lo decía con "todo cariño y todo respeto" y desde su posición de padre, Maluma aseguró que a su hijo Paris nunca le hubiera llevado a un concierto a esa edad. "Así que para la próxima sea un poco más consciente, ¿vale?", acabó diciendo.

Maluma stops his concert in Mexico City to scold a mother who brought her 1-year-old baby without ear protection:



“That is an act of irresponsibility. And you’re swinging him around as if he were a toy. That child doesn’t want to be there.” pic.twitter.com/ptxpcuuHzw — Pop Crave (@PopCrave) August 10, 2025

El concierto en Ciudad de México forma parte de la gira en que se halla inmerso Maluma, +Pretty +Dirty World Tour, que comenzó el 15 de marzo en Barcelona, España y terminará el próximo 16 de agosto en Guadalajara, México.

Cabe recordar que Maluma no es el único artista que recientemente ha parado un concierto para llamar la atención sobre un comportamiento inadecuado entre el público y es que este mismo verano, Bunbury se interrumpía en Quito para cargar contra un espectador que había estado usando el móvil. "Ustedes perdonarán, pero es que este caballero lleva todo el puto concierto con la puta cámara grabando todo el puto concierto", expresó el artista