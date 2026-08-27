La mágia del directo de André Rieu vuelve a Cine Yelmo con ¡Viva Maastricht! - CINE YELMO

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

André Rieu, conocido popularmente como el rey del vals regresa a las salas de Cine Yelmo con un nuevo concierto de verano. De nuevo bajo el título de ¡Viva Maastricht!, la experiencia pretende llevar a la gran pantalla toda la emoción de los conciertos del violinista en directo y se podrá disfrutar los días 4 y 10 de septiembre.

Este año, además, André Rieu celebra un hito: el 20 aniversario de sus icónicos conciertos de verano. Grabado en vivo en su querida ciudad natal, el violinista celebra dos décadas de música y mágicas noches de verano inolvidables.

¡Viva Maastricht! es un alegre homenaje a la ciudad donde todo comenzó. Acompañado por su orquesta, Johann Straussy, un vibrante elenco de artistas, el artista da vida al espíritu, la cultura y la calidez de su ciudad en un deslumbrante nuevo concierto lleno de emoción y asombro.

¡Viva Maastricht! estará disponible los días 4 y 10 de septiembre en 26 salas de 22 ciudades a través de +Que Cine, la ventana de contenidos alternativos de Cine Yelmo.

El espectáculo, cuyas entradas ya están a la venta en la web y la app de Cine Yelmo, se podrá ver en las siguientes localidades: Albacete (Imaginalia), Alicante (Puerta de Alicante, Vinalopó), Almería (Torrecárdenas), Barcelona (Abrera, Castelldefels, San Cugat, La Maquinista), Cádiz (Bahía Sur, Área Sur), Jaén (Jaén), Las Palmas (Alisios, Las Arenas), Madrid (Ideal, Rivas (Futura, TresAguas), Málaga (Plaza Mayor, Rincón de la Victoria, Vialia Málaga), Palma (Ocimax), Santa Cruz de Tenerife (Meridiano), Tarragona (Parc Central), Valencia (Campanar Valencia), Valladolid (Vallsur), Vigo (Vialia Vigo) y Vitoria (Boulevard).

EL REY DEL VALS

El violinista es considerado una de las figuras más célebres de la música clásica en la actualidad. Todos sus conciertos en su ciudad natal, Maastricht, reúnen a admiradores de todos los rincones del mundo. Además, el humor, la emoción, la diversión y el indudable carisma del artista hacen que sus espectáculos sean aptos para todos los miembros de la familia.

André Rieu ha vendido más de 40 millones de DVDs y CDs y acumula más de 30 números 1 en las listas de éxitos musicales internacionales. El artísta siempre actúa acompañado por su orquesta privada, la más grande del mundo.