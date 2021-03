Laura Pausini gana el Globo de Oro con la canción 'Io sì' de La vida por delante

MADRID, 1 Mar. (CulturaOcio) -

Laura Pausini se ha convertido en una de las ganadoras de la gala de la 78ª edición de los Globos de Oro. La cantante se alzó con el premio a la mejor canción original, cantando en italiano, con el tema 'Io sì (Seen)', de la película 'La vida por delante', dirigida por Edoardo Ponti y protagonizada por la gran Sophia Loren.

Pausini es una de las compositoras del tema de 'La vida por delante', junto con Niccolò Agliardi y Diane Warren. "Estoy muy orgullosa, muchísimas gracias a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Es fabuloso, grazie mille", declaró Pausini, visiblemente emocionada, aceptando el galardón de manera telemática.

Para Pausini, ganadora de un Grammy y de cuatro Grammy Latino, es su primer premio musical dentro de la industria cinematográfica. Anteriormente, la artista había colaborado en otros proyectos audiovisuales, en series como 'En nombre del amor' o 'Amar sin límites' y en películas como 'Pokémon 2: El poder de uno' o 'Una boda en la Toscana'.

Para Warren se trata de su segundo Globo de Oro. La afamada letrista estadounidense ya lo había ganado en 2011 con el tema 'You Haven't Seen the Last of Me', de la película 'Burlesque'. "Gracias a Edoardo Ponti y a Sophia Loren. ['La vida por delante'] es una historia tan hermosa sobre personas invisibles para la sociedad que se ven a través del amor. Eso fue lo que me inspiró para la canción", declaró.