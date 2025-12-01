James Hetflield, cantante de Metallica, revela la canción de la que está más orgulloso: "Ahora somos profesionales" - CONTACTO

MADRID, 1 Dic. (CulturaOcio) -

James Hetfield lo tiene claro: de todas las canciones legendarias que ha creado con Metallica, hay una que destaca por encima del resto y que marcó un punto de inflexión. Y aunque a la mente de los fans de la banda puedan venir rápidamente himnos como 'Master of Puppets', 'Enter Sandman', 'Fade to Black', 'Creeping Death', 'One' o 'Nothing Else Matters'... el cantante y guitarrista ha confesado que 'The Unforgiven II' es el tema del que se siente más orgulloso.

La elección no es casual. 'The Unforgiven II', escrita por Hetfield junto a Lars Ulrich y Kirk Hammett para el disco 'ReLoad', representa la secuela de su exitoso tema de 1991 'The Unforgiven', del mítico 'Black Album', y forma parte de lo que acabaría siendo una trilogía completada en 2008 con 'The Unforgiven III', que formó parte del disco 'Death Magnetic', lanzado en 2008.

Sin embargo, es la segunda entrega la que ocupa un lugar especial en el corazón del 'frontman' de Metallica, quien no dudó en compararla con el trabajo del Led Zeppelin a las guitarras. al sentir que habían entrado en su mismo nivel de maestría. "Wow, ahora somos profesionales, suena... es casi como Jimmy Page", declaró Hetfield al recordar la composición de este tema en una entrevista concedida a la revista Far Out.

Así, aunque Hetfield también mencionó otros temas como 'Fixxxer', 'Bleeding Me' y 'The Outlaw Torn' (todos curiosamente de la época de Load y ReLoad) de los que también se siente muy orgulloso, 'The Unforgiven II' recibió una mención especial por representar el momento en que sintieron estaban alcanzando un nuevo nivel como banda.

Musicalmente, la banda reinventó la estructura del primer tema, manteniendo la conexión temática pero otorgándole una identidad propia. Líricamente, 'The Unforgiven II' profundiza en la historia iniciada en la primera canción, ahora desde la perspectiva de un joven que ha crecido y enfrenta sus demonios internos desde una nueva etapa vital.

Para el líder de Metallica, revisitar historias desde diferentes perspectivas temporales resulta fascinante. "Es como una historia que continúa", explicó en una entrevista de 1998. A pesar de no alcanzar la fama comercial de himnos como 'Enter Sandman' o 'Nothing Else Matters', la importancia de 'The Unforgiven II' radica en su valor artístico y, sobre todo, en su resonancia emocional.