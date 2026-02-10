El Hotel Pancho de los concursantes del Benidorm Fest estalla contra los fans: "Esto no es Gran Hermano"

El hotel de los concursantes del Benidorm Fest estalla contra las peticiones de los fans: "Esto no es Gran Hermano"- EUROPA PRESS

MADRID, 10 Feb. (CulturaOcio) -

El Hotel Pancho, el complejo donde cada año se alojan los concursantes del Beniform Fest, ha emitido un comunicado rechazando las peticiones de los fans que demandaban que el hospedaje emitiera en streaming el día a día de los participantes en el certamen, que arranca este martes 10 de febrero.

"Esto es el Hotel Don Pancho. No es Gran Hermano", sentencia el hotel en su comunicado en el que pide a los fans del concurso que dejen de mandar mensajes reclamando algo que, recuerdan, está "totalmente prohibido".

"Durante los últimos días y semanas, hemos recibido numerosos mensajes por parte de seguidores del Benidorm Fest y Eurofans solicitando que durante el Benidorm Fest emitamos en streaming online 24h/día las imágenes a tiempo real captadas por las cámaras ubicadas en las zonas comunes de nuestro hotel", comienza el comunicado que el equipo del hotel ha compartido vía X.

"Incluso varias personas han llegado a solicitar que instalemos cámaras en las habitaciones de los artistas y las retransmitamos online 24/7. Lamentamos comunicar que estas acciones están totalmente prohibidas según la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, y la Ley de Protección de la Intimidad Personal", señala, tajante, el escrito.

"Pedimos al público que por favor no envíe más mensajes al hotel con ese tipo de solicitud. Esto es Hotel Don Pancho. No Gran Hermano", concluye el comunicado.

Esta petición por parte de muchos fans del Benidorm Fest y Eurofans que demandan una dinámica del certamen cercana al programa Operación Triunfo, mezcla de reality y talent show, en el que el día a día de los concursantes se retransmite en directo. Esto explica el interés de los seguidores del Benidorm Fest de poder disfrutar de una experiencia de visionado similar. Sin embargo, parece de momento esto no se hará realidad.

En la primera semifinal del Beniform Fest, los artistas actuarán en este orden: Kitai, con 'El amor te da miedo'; María León ft. Julia Medina, con 'Las damas y el vagabundo'; Luna Ki, con 'Bomba de amor'; Greg Taro, con 'Velita'; Izan Llunas, con '¿Qué vas a hacer?'; Dora & Marlon Collins, con 'Rakata'; Tony Grox & Lucycalys, con 'T amaré'; Mikel Herzog Jr., con 'Mi Mitad', y, finalmente, Kenneth, con 'Los ojos no mienten'.

La segunda semifinal seguirá este orden: Asha, con 'Turista'; KU Minerva, con 'No volveré a llorar'; Funambulista, con 'Sobran gilipo**as'; Dani J, con 'Bailándote'; The Quinquis, con 'Tú no me quieres'; Atyat, con 'Dopamina'; Rosalinda Galán, con 'Mataora'; Mayo, con 'Tócame', y, por último, Miranda! & bailamamá, con 'Despierto amándote'.

En la primera semifinal actuarán como artistas invitados Alaska y Paloma San Basilio, mientras que en la segunda lo harán Abraham Mateo y Luz Casal.