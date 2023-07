Hollywood dice adiós a Sinéad O'Connor: "Era una guerrera, una rebelde"

MADRID, 27 Jul. (CulturaOcio) -

La cantante irlandesa Sinéad O'Connor falleció este miércoles 26 de julio a los 56 años. Tras conocerse la triste noticia, numerosas personalidades de la cultura se han despedido de la artista a través de las redes sociales.

"Una vez escuché a Sinéad cantar a capela en una capilla vacía en Irlanda. Estaba en construcción en la casa de nuestro anfitrión. Fue una de las cosas más bellas que he escuchado en mi vida. Luego fuimos juntas a ver a Eminem en un festival. La amo. Su música. Su vida. Fue víctima de abuso infantil y una gran activista por el cambio de leyes injustas que ayudó a modificar en Irlanda. Ella era una guerrera. Ella era una rebelde. Rompió una fotografía que estaba en la pared de su madre por la hipocresía de los abusos con los que creció bajo el estandarte de la iglesia. Ved el documental Sinéad O'Connor: Nothing Compares. Brillante. Trágico", escribió Jamie Lee Curtis en Instagram

"Descansa en paz", tuiteó el actor Wesley Snipes. "Mis respetos a Sinéad... Ella luchó por algo... A diferencia de la mayoría de la gente... Descansa en paz", comentó el rapero Ice T.

Respect to Sinead….. She stood for something… Unlike most people…. Rest Easy..🙏🏽 https://t.co/3nbO3w22zv — ICE T (@FINALLEVEL) July 26, 2023

"Triste al enterarme del fallecimiento de Sinéad O'Connor. Su historia* ¿No la conoces? Dedícale un minuto. Que descanse en paz", apuntó el actor Jeffrey Dean Morgan.

Sad to hear about Sińead O’Connor passing. Her story… if you don’t know it? Take a minute. May she rest in peace. — Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) July 26, 2023

"Esto es increíblemente triste. ¿Qué más se puede decir? Ella tenía un talento increíble. Su música vivirá. Descansa en paz, Sinéad", escribió en Twitter el director Paul Feig.

This is just unbelievably sad. What more can be said? She was an amazing talent. Her music will live on. RIP Sinead. https://t.co/Wf3aQPZZ73 — Paul Feig (@paulfeig) July 26, 2023

Pocas horas después de la noticia del fallecimiento, Pink actuó en Cincinnati y rindió homenaje a la cantante. "Cuando era pequeña, mi madre creció en Atlantic City y yo solía ir al paseo marítimo de Ocean City con mis diez dólares y grababa una demo* Grababa una cinta de casete e imaginaba que era mi demo para una compañía discográfica. Siempre elegía Greatest Love of All de Whitney Houston o Nothing Compares 2 U de Sinéad O'Connor. Por eso, en honor a Sinéad, y en honor a mi talentosa amiga Brandi Carlile, le he pedido que viniera aquí y cantara esta canción conmigo", dijo.

Pink just paid tribute to Sinead O’Connor and it was so beautiful, it made me cry pic.twitter.com/CXQO1TGBid — karen (@KarenBoston) July 27, 2023

Billy Corgan, líder de The Smashing Pumpkins, recordó a la vocalista en historias de Instagram. "Ferozmente honesta, dulce y divertida, tenía talento de una manera que no estoy seguro de que entendiera por completo. Pero Sinéad es un símbolo de nuestra generación que siempre fue fiel a su voz penetrante por dentro y por fuera. Y por eso siempre la admiraré y la respetaré", afirmó.

Yusuf Islam, también conocido como Cat Stevens, rindió homenaje a O'Connor que, al igual que él, se convirtió al islam en 2018 y cambió su nombre. "Triste al enterarme del fallecimiento de la hermana Shuhada Sadaqat, también conocida como Sinéad O'Connor. Era un alma tierna, que Dios misericordioso le conceda la paz eterna", aseguró en Twitter.

Sad to hear of the passing of sister Shuhada Sadaqat, also known as Sinéad O'Connor. She was a tender soul, may God, Most Merciful, grant her everlasting peace. Inna lillahi wa inna ilayhi rajioon - Verily we belong to God, and verily to Him do we return. 2:156 pic.twitter.com/arcZ3fPWK9 — Yusuf / Cat Stevens (@YusufCatStevens) July 26, 2023

Russell Crowe relató en Twitter que había conocido a la cantante hace un año después de encontrársela por la calle en Irlanda. "Tuve la oportunidad de decirle que era mi heroína", rememoró.

for indigenous recognition in many places, but particularly in Australia, her warm memory of New Zealand, faith, music, movies and her brother the writer. I had the opportunity to tell her she was a hero of mine. — Russell Crowe (@russellcrowe) July 26, 2023

"Sinéad fue una profunda inspiración para muchos. Y para mí. Su pasión, poesía y expresión sin pedir perdón elevaron el nivel del arte y el empoderamiento femenino. Su cuestionamiento de las normas sociales influyó profundamente en la apreciación cultural de la complejidad femenina", expresó Alanis Morissette.