El festival Starlite llega a Madrid con un concierto de Sting en el que repasará sus grandes éxitos

El Festival Starlite sale por primera vez de su tradicional emplazamiento, la ciudad malagueña de Marbella, para aterrizar en Madrid. Y lo hará con nuevo formato, Christmas by Starlite, que tiene como plato fuerte el concierto de Sting que se celebrará el próximo 15 de diciembre en la capital y en el que el artista británico repasará sus grandes éxitos como 'Every Breath You Take', 'Desert Rose' o 'Fields of Gold'.

IFEMA MADRID, el recinto ferial más grande de España, acogerá el festival Christmas by Starlite, que se celebrará los días 14, 15 y 16 de diciembre y que traerá a la capital a grandes estrellas internacionales y nacionales, con una propuesta que combinará música, tecnología, gastronomía y ocio.

Y el primer artista confirmado para esta cita es Sting, que hará parada en Madrid en el marco de su tour mundial, 'My Songs', una gira en la que interpreta los temas más emblemáticos tanto de su etapa con The Police como de su carrera en solitario. En este tour Sting ofrece un repaso por sus grandes éxitos como 'Message in a Bottle', 'Englishman in New York', 'Fields of Gold', 'If I Ever Lose My Faith In You' o 'Every Breath You Take', con nuevos arreglos.

Además de los grandes himnos de sus más de cuatro décadas de trayectoria musical, en el recital del próximo 15 de diciembre, en el que Sting estará acompañado de una banda de primer nivel y del artista invitado Joe Sumner, el intérprete y compositor británico también interpreta algunas canciones de su último álbum, 'The Bridge', lanzado en noviembre de 2021.

Sting ha sido galardonado con numerosos premios y reconocimientos, entre ellos 17 Grammy, un Globo de Oro y cuatro nominaciones a los premios Oscar de la Academia de Hollywood. Durante su extensa carrera musical, el artista británico ha vendido más de 100 millones de discos tanto con su banda The Police como en solitario.

¿CÓMO CONSEGUIR LAS ENTRADAS PARA EL FESTIVAL?

Las entradas para el festival Starlite ya están disponibles en la web oficial del evento. Los precios varían según el artista y la zona elegida. Además, hay opciones VIP que incluyen acceso preferente, asientos reservados, servicio de catering y barra libre. También hay paquetes especiales para grupos y empresas.

El festival Starlite nació en Marbella en 2012 con el objetivo de crear una experiencia musical y cultural diferente en un entorno natural y exclusivo. Desde entonces, se ha consolidado como uno de los festivales boutique más importantes del mundo, con una programación que ha contado con la presencia de artistas como Elton John, Lenny Kravitz, Enrique Iglesias, Ricky Martin, Alejandro Sanz o Maluma.