Eurovisión 2025: Orden de actuación de la primera semifinal, países canciones y Mélody

Arranca la 69.ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión, que celebra este martes su primera semifinal en la ciudad suiza de Basilea. En esta primera fase, 32 de los 38 países participantes en el certamen competirán en las semifinales, que se celebran este martes 13 y jueves 15 de mayo.

En la cita de este martes, que se podría seguir en directo a partir de las 21:00 horas por La 1 de TVE y RTVE Play, competirán 15 países. Y serán las 10 canciones más votadas por el público en cada semifinal (de las que están exentas Suiza como país anfitrión y los integrantes del conocido Big Five: Alemania, Francia, Reino Unido Italia y España) avanzarán a la gran final que se celebrará este sábado 17 de mayo.

Además de los 15 temas a competición de cara a la final, esta primera semifinal también contará con la presencia de tres de los seis países ya clasificados. Así, Melody interpretará 'Esa diva' después de las cuatro primeras actuaciones. Además, de la representante española también actuarán Italia con Lucio Corsi y su Volevo Essere Un Duro, que saltará al escenario entre el puesto 9 (Bélgica) y el 10 (Azerbaiyán), y Zoë Më, la representante Suiza que interpretará su Voyage casi al final de la gala, justo antes de Chipre, que será la última actuación.

Este es el orden completo de actuación en la primera semifinal de Eurovisión 2025:

1.- Islandia: Væb - 'Róa'

2.- Polonia: Justyna Steczkowksa - 'Gaja'

3.- Eslovenia: Klemen - 'How Much Time Do We Have Left'

4.- Estonia: Tommy Cash - 'Espresso Macchiato'

España: Melody - 'Esa diva'

5.- Ucrania: Ziferblat - 'Bird of Pray'

6.- Suecia: KAJ - 'Bara bada bastu'

7.- Portugal: Napa - 'Deslocado'

8.- Noruega: Kyle Alessandro - 'Lighter'

9.- Bélgica: Red Sebastian - 'Strobe Lights'

Italia: Lucio Corsi - 'Volevo essere un duro'

10.- Azerbaiyán: Mamagama - 'Run with U'

11.- San Marino: Gabry Ponte - 'Tutta l'Italia'

12.- Albania: Shkodra Elektronike - 'Zjerm'

13.- Países Bajos: Claude - 'C'est la vie'

14.- Croacia: Marko Bosnjak - 'Poison Cake'

Suiza: Zoë Më - 'Voyage'

15.- Chipre: Theo Evan - 'Shh'