Eurovisión 2025: Orden de actuación de la final con la posición de Melody (España)

MADRID, 16 May. (CulturaOcio) -

Este sábado 17 de mayo, a partir de las 21 horas se celebrará en el St. Jakobshalle de Basilea (Suiza) la gran final de la 69.ª edición del Festival de Eurovisión. Melody, la representante española, interpretará su tema Esa diva en la sexta posición por delante de Lituania y antes de la actuación de Ucrania.

Una gran final que se podrá seguir a partir de las 21.00 horas en La 1 y RTVE Play, y que abrirá el noruego Kyle Alessandro con su interpretación del tema Lighter y cerrará Shkodra Elektronike, la representante de Albania con su canción Zjerm.

Un total de 26 actuaciones tras las que, después de recibir los votos de los jurados profesionales y el público a través del televoto, se decidirá decidir qué país se lleva el codiciado micrófono de cristal.

Este es el orden de actuación en la final de Eurovisión 2025:

1.- NORUEGA: Kyle Alessandro - Lighter

2.- LUXEMBURGO: Laura Thorn - La poupée monte le son

3.- ESTONIA: Tommy Cash - Espresso Macchiato

4.- ISRAEL: Yuval Raphael - New Day Will Rise

5.- LITUANIA: Katarsis - Tavo akys

6.- ESPAÑA: Melody - Esa Diva

7.- UCRANIA: Ziferblat - Bird Of Pray

8.- REINO UNIDO: Remember Monday - What The Hell Just Happened?

9.- AUSTRIA: JJ - Wasted Love

10.- ISLANDIA: Væb - Róa

11.- LETONIA: Tautumeitas - Bur man laimi

12.- PAÍSES BAJOS: Claude - C'est La Vie

13.- FINLANDIA: Erika Vikman - Ich Komme

14.- ITALIA: Lucio Corsi - Volevo essere un duro

15.- POLONIA: Justyna Steczkowska - Gaja

16.- ALEMANIA: Abor & Tynna - Baller

17.- GRECIA: Klavdia - Asteromáta

18.- ARMENIA: Parg - Survivor

19.- SUIZA: Zoë Më - Voyage

20.- MALTA: Miriana Conte - Serving

21.- PORTUGAL: Napa - Deslocado

22.- DINAMARCA: Sissal - Hallucination

23.- SUECIA: KAJ - Bara Bada Bastu

24.- FRANCIA: Louane - Maman

25.- SAN MARINO: Gabry Ponte - Tutta L'Italia

26.- ALBANIA: Shkodra Elektronike - Zjerm