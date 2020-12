Escucha Evermore, nuevo álbum de Taylor Swift que estrena videoclip de Willow

MADRID, 11 Dic. (CulturaOcio) -

Tras el lanzamiento sorpresa de Folklore el pasado julio, Taylor Swift ha lanzado Evermore, su nuevo álbum.

Swift dio la noticia a través de redes sociales y se refirió al álbum como el disco hermano de Folklore. "Para decirlo claramente, no podía dejar de escribir canciones", aseguró. En Evermore la cantante ha incluido colaboraciones con Aaron Dessner de The National, Jack Antonoff, Justin Vernon y William Bowery. El disco incluye un total de 15 canciones en la versión básica, cifra que aumenta a 17 en la edición Deluxe.

Uno de los temas, Willow, también ha salido a la luz acompañado de un videoclip. La estrella aparece un vestido blanco suelto en este clip que narra una historia de amor. La protagonista se adentra en un bosque nevado y atraviesa un portal hasta que termina en una cabaña tranquila, donde está su enamorado.

"Nunca había hecho esto antes. En el pasado, siempre traté los álbumes como épocas únicas y pasé a planificar la siguiente después del lanzamiento de un álbum", dijo la cantante en las redes sociales.

"Había algo diferente con Folklore. Al hacerlo, me sentí menos como si me fuera y más como si estuviera regresando. Me encantó la vía de escape que encontré en estos cuentos imaginarios. Me encantó la forma en que recibisteis los paisajes oníricos, las tragedias y cuentos épicos de amor perdido y encontrado en sus vidas. Así que seguí escribiéndolos", afirmó.

Swift ha lanzado Evermore tras el éxito de Folklore, que se ha convertido en el segundo disco de una artista femenina más escuchado del año en Spotify. Además, la estadounidense es la artista femenina más escuchada después de Billie Eilish.