Dave Franco protagonizará el biopic de Vanilla Ice

MADRID, 23 Jul. (CulturaOcio) -

Vanilla Ice fue uno de los raperos más populares de los años 90 y ahora dará el salto a la gran pantalla en un biopic titulado To the Extreme. A la espera de más detalles sobre el proyecto, la cinta ya ha encontrado a su protagonista, y Dave Franco será el encargado de dar vida al artista.

Así lo ha revelado Insider, que apunta que el filme seguirá al joven rapero en su camino al estrellato inesperado gracias a la canción Ice Ice Baby. "Hemos estado en desarrollo durante un tiempo, pero nos estamos acercando cada vez más a la preproducción", dijo el actor sobre el proyecto.

Ya en 2019 Production Weekly reveló que la producción estaba en marcha y publicó el anuncio de casting. "Desde que abandonó la escuela secundaria para vender coches en Dallas hasta lanzar su primer single de hip-hop y encabezar las listas de Billboard con Ice Ice Baby, el joven Vanilla Ice lidia con el estrellato, los intentos de extorsión y las ventas mientras hace historia musical", rezaba la descripción.

Además de Franco como protagonista, To The Extreme contará con Chris Goodwin y Phillip Van como guionistas. El intérprete ha afirmado que la película tendrá un tono parecido a The Disaster Artist, producción que protagonizó junto a su hermano James Franco.

Vanilla Ice, cuyo verdadero nombre es Rob Van Winkle, saltó a la fama con el single Ice Ice Baby. Su álbum To the Extreme lideró durante 16 semanas la lista Billboard 200 y vendió 15 millones de copias en todo el mundo. Sin embargo su fama se desvaneció rápidamente y, tras un pequeño repunte de popularidad garcias a Go Ninja Go, el tema central de la adaptación de los noventa de Las tortugas ninja, lo llevó a ser considerado como una estrella de un solo éxito. Desde entonces se ha dejado ver en reality shows y aún actúa para su pequeño grupo de fieles seguidores.