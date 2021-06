Christina Aguilera apoya públicamente a Britney Spears: “Merece toda la libertad posible”

MADRID, 29 Jun. (CulturaOcio) -

Britney Spears está inmersa en una batalla judicial para recuperar el control de su vida, personal y profesional, y liberarse de la "abusiva" tutela que su padre ejerce desde 2008. Después de que la artista declarara en el tribunal de Los Ángeles para acabar con esta medida legal, fueron muchos los famosos que la apoyaron públicamente. Christina Aguilera, con quien coincidió de niña en The Mickey Mouse Club, ha sido la última en respaldar a Spears.

"Estos últimos días he estado pensando en Britney y en todo lo que está pasando. Es inaceptable que a cualquier mujer, o ser humano, que desee tener el control de su propio destino no se le permita vivir la vida como lo desea", escribió Aguilera en Twitter junto a una foto de su infancia con Spears.

"Ser silenciado, ignorado, intimidado o no recibir el apoyo de las personas más cercanas es lo más agotador, devastador y degradante que se pueda imaginar. El daño mental y emocional que esto puede causar en un ser humano no es nada que deba tomarse a la ligera", agregó.

To be silenced, ignored, bullied or denied support by those “close” to you is the most depleting, devastating and demeaning thing imaginable. The harmful mental and emotional damage this can take on a human spirit is nothing to be taken lightly. — Christina Aguilera (@xtina) June 29, 2021

"Toda mujer debe tener derecho sobre su propio cuerpo, su propio sistema reproductivo, su propia intimidad, su propio espacio, su propia recuperación y su propia felicidad", dijo la cantante. Con esta frase hizo referencia al hecho de que Spears no tiene permitido retirarse el DIU que lleva para volver a ser madre.

While I am not behind the closed doors of this very layered & personal yet public conversation – all I can do is share from my heart on what I’ve heard, read and seen in the media. — Christina Aguilera (@xtina) June 29, 2021

"Si bien no estoy detrás de las puertas cerradas de esta conversación muy personal pero a la vez pública, todo lo que puedo hacer es compartir desde mi corazón lo que he escuchado, leído y visto en los medios. La convicción y desesperación de esta petición de libertad me lleva a creer que esta persona que una vez conocí ha estado viviendo sin la compasión o la decencia de quienes tienen el control. A una mujer que ha trabajado en condiciones y con una presión inimaginables para la mayoría, le prometo que se merece toda la libertad posible para vivir su vida más feliz. Mi corazón está con Britney. Ella merece todo el verdadero amor y apoyo del mundo", concluyó.

