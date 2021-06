FreeBritney Artistas y fans apoyan a Britney Spears en la lucha contra su padre: "Dejad de controlar a las mujeres"

MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

Britney Spears ha pedido ante los tribunales poner fin a la "abusiva" tutela de su padre, Jamie Spears. Su progenitor tiene control de la vida de la cantante, así como de sus finanzas, desde 2008, por lo que la estrella compareció ante la corte para solicitar la anulación de la custodia. Tras dar su testimonio, fueron muchas las celebridades que se volcaron con ella y apoyaron su causa.

"Britney Spears tiene todo el derecho a estar enfadada. ¿Cómo te sentirías si tu vida fuera robada, diseccionada y se burlaran de ella? Rezo para que ella pueda vivir su vida en sus propios términos. Dejad de controlar a las mujeres", pidió Rose McGowan, una de las mayores representantes del movimiento #MeToo.

Britney Spears has every right to be angry. How would you feel if your life was stolen, dissected, mocked? I pray she gets to live your life on her terms. STOP CONTROLLING WOMEN. #FreeBritney – The Hollywood Reporter https://t.co/qyV9oNnLQt — Rose McGowan (@rosemcgowan) June 23, 2021

"Te queremos, Britney. Sé fuerte", afirmó Mariah Carey. Sarah Jessica Parker también apoyó a la cantante tuiteando el hashtag #FreeBritney.

We love you Britney!!! Stay strong ❤️❤️❤️ — Mariah Carey (@MariahCarey) June 23, 2021

Muy contundente fue Halsey, que señaló directamente al sistema como responsable. "Bendita Britney y espero de todo corazón que se le conceda la libertad en este sistema abusivo. Ella se lo merece más que nada. Admiro su coraje al hablar por sí misma hoy. Además, que le den a todos aquellos que, como institución o individuos, creen que tienen control sobre la salud reproductiva de alguien", sentenció.

Bless Britney and I hope with my whole heart she is awarded freedom from this abusive system. She deserves it more than anything. I admire her courage speaking up for herself today. — h (@halsey) June 23, 2021

Additionally, fuck anyone who thinks they have the authority as an institution or individual to control a person’s reproductive health. #FreeBritney — h (@halsey) June 23, 2021

Courtney Love animó a los fans a que fueran a la puerta de los juzgados para mostrar su apoyo a Spears. "Cualquiera que pueda, que vaya al juzgado. Cuantos más humanos aparezcan, más agallas tendrá", escribió.

También habló al respecto Justin Timberlake, quien mantuvo una relación sentimental con Spears en el pasado. "Después de lo que vimos hoy, todos deberíamos apoyar a Britney en este momento. Independientemente de nuestro pasado, bueno o malo, y no importa cuánto tiempo haya pasado, lo que le está sucediendo simplemente no está bien. A ninguna mujer se le debe restringir la posibilidad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo", esgrimió el cantante, que aseguró que tanto él como su pareja, Jessica Biel, mandaban "su amor" y "apoyo absoluto" a la estrella.

After what we saw today, we should all be supporting Britney at this time.



Regardless of our past, good and bad, and no matter how long ago it was… what’s happening to her is just not right.



No woman should ever be restricted from making decisions about her own body. — Justin Timberlake (@jtimberlake) June 24, 2021

Jess and I send our love, and our absolute support to Britney during this time. We hope the courts, and her family make this right and let her live however she wants to live. — Justin Timberlake (@jtimberlake) June 24, 2021

"Nadie debería ser tratado así. ¡Sé fuerte, reina! Te mereces algo mejor", comentó Khloé Kardashian.Jesse Tyler Ferguson, conocido por su rol de Mitchell en Modern Family, también se pronunció. "Britney se merece ser libre. Ella merece cosechar las recompensas de sus años de arduo trabajo. Britney merece ser feliz", valoró.

No one should be treated like this. Stay strong Queen!! You deserve better 💜🦄🌈✨💜 #FreeBritney — Khloé (@khloekardashian) June 24, 2021