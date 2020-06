Cepeda contra Vox y Abascal en Twitter: "Dejad de meter a todos los españoles en el saco de vuestro puto fascismo"

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

Luis Cepeda está de lo más entretenido en la tarde de este miércoles peleándose con la cuenta oficial de Vox en Twitter, lo cual, como era previsible teniendo en cuenta su predicamento en esta red social, le ha llevado directamente a ser una de las principales tendencias.

La refriega viene en realidad desde este martes, cuando Cepeda escribió: "Mira que intento no entrar en vuestras mierdas pero es difícil eh. Dejad de meter a todos los españoles en el saco de vuestro puto fascismo".

Esta primera respuesta rabiosa llegó después de que la formación política publicara un mensaje de apoyo a Donald Trump con el hashtag #SpainSupportsTrump. Y a partir de ahí la pelea no ha hecho otra cosa que crecer en virulencia.

"No tengo palabras para describir lo que está pasando. Solo para decir que los partidos españoles que defienden los actos racistas y fascistas de Trump sois igual de hijos de puta que él", arremetió en otro mensaje el músico.

Mira que intento no entrar en vuestras mierdas pero es difícil eh. Dejad de meter a todos los españoles en el saco de vuestro puto fascismo. https://t.co/TyAbxc99oT — Luis Cepeda (@cepedaoficial) June 2, 2020 No tengo palabras para describir lo que está pasando. Solo para decir que los partidos españoles que defienden los actos racistas y fascistas de Trump sois igual de hijos de puta que él. #blacklivesmatters https://t.co/zfWFnwNbvk — Luis Cepeda (@cepedaoficial) June 2, 2020

Y aún fue a más, en otro mensaje más largo en el que destacan frases como: "Ya no sé cómo actuar en redes cuando veo a la ultraderecha escribir lo que escriben (...) Me da vergüenza que haya gente por la calle que vote a un tío que es capaz de decir las barbaridades que dice (...) Y no respeto a la gente que no respeta los derechos humanos".

No pudo reprimirse Cepeda y llegó a replicar al líder de Vox, Santiago Abascal, en sus críticas a la renta mínima aprobada por el Gobierno. Y le respondió con estas palabras: "La renta mínima vital la pueden cobrar todas las personas que lleven 1 año residiendo en España. Deja de puto engañar al pueblo español con tu racismo encubierto. La gente que viene en patera no quiere invadir, pedazo de ignorante, quiere vivir".

A ver si así no me vienen las ladillas.. pic.twitter.com/T2h1RoQQUc — Luis Cepeda (@cepedaoficial) June 2, 2020 Por si las dudas os paso un simulador para ver si podéis percibir dicha ayuda, ya me diréis si un inmigrante recién salido de una patera la puede obtener. Fomentar el odio hacia personas desfavorecidas debería ser ilegal en este país. https://t.co/5cL2rwp1vq — Luis Cepeda (@cepedaoficial) June 2, 2020

A este último mensaje ha respondido la cuenta oficial del partido, buscando abiertamente la confrontación y llamando a Cepeda "pijoprogre". Y por ahora el tema va así con la penúltima contestación del artista: "La inmigración genera más ingreso que gasto público panda de xenófobos. Aparte de que su paguita la están pagando ellos, el gobierno no la dará a personas en situación ilegal. Vuestro pensamiento fascista me da un miedo que me transporta casi a 1944. Iros a cagar".

Parece que aún no ha acabado la contienda, y por ahora el último tuit del músico de treinta años, en clara referencia a Abascal, dice tal que así: "Que me dé lecciones de a quien quiero o tengo que destinar mis impuestos un tío que ha cotizado un total de 0 años es el colmo de los colmos".