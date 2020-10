Censuran la actuación de Demi Lovato contra Donald Trump en los Billboard Music Awards 2020

MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) -

Demi Lovato fue una de las artistas que actuó en los Billboard Music Awards 2020. La cantante aprovechó su interpretación para posicionarse políticamente y sorprendió con una canción contra el presidente Donald Trump titulada Commander in Chief.

El tema se filtró horas antes de que Demi Lovato lo presentara en los galardones. En la letra le habla directamente a Trump y se critica su gestión de la pandemia de coronavirus. "Si yo hiciera las cosas que usted hace, no podría dormir. En serio, ¿sabe siquiera la verdad? Estamos en un estado de crisis, la gente está muriendo mientras usted se llena los bolsillos", reza la canción.

Durante su interpretación se podía leer en un pantalla la palabra VOTE (Vota). Este mensaje se pudo ver en la web de NBC, ya que en la emisión en directo se censuró la palabra. "Algunas fuentes aseguran que la cadena desconectó el mensaje 'VOTE' porque la canción en sí ya era un golpe para Trump y la palabra era un llamamiento a votar en su contra", explica TMZ.

Pese al intento de ocultar este mensaje, la cuenta oficial en Twitter de NBC sí compartió una imagen del momento de la actuación de Demi Lovato en que se podía leer dicha palabra.

Now THAT'S how you do a world premiere performance! A powerful moment from @ddlovato of her new song "Commander in Chief." #BBMAs pic.twitter.com/VrMomqoEO1