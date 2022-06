Britney Spears recrea su icónico beso con Madonna 19 años después el día de su boda

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

Casi dos décadas han pasado ya desde el icónico beso que protagonizaron Britney Spears y Madonna en los Premios Video Music Awards de la MTV. Ahora, ambas artistas han recreado este emblemático capítulo de la cultura pop el mismísimo día de la boda de la cantante de 'Toxic' con Sam Asghari.

La fotografía que captura el momento, supuestamente tomada durante la recepción de la boda, muestra cómo las dos estrellas juntan sus labios en un pequeño homenaje a su actuación junto a Christina Aguilera en 2003.

2022.06.10 - #Madonna and Britney Spears locked lips at the "Lucky" singer's wedding to Sam Asghari, recreating their unforgettable kiss from the 2003 MTV Video Music Awards pic.twitter.com/GqLFLP7fXr