Beyoncé se adelanta al estreno de Black is King y lanza el videoclip de Already

Beyoncé se adelanta al estreno de Black is King y lanza el videoclip de Already - DISNEY

MADRID, 31 Jul. (CulturaOcio) -

Beyoncé regresa el 31 de julio con Black is King, su primer álbum visual disponible en Disney+. Horas antes del estreno del proyecto la cantante ha publicado Already, nuevo videoclip y adelanto de la esperada producción.

La intérprete ha lanzado el tema en colaboración con Shatta Wale y Major Lazer. El vídeo, que comienza con un diálogo de la cinta de acción real de El rey león, es una celebración de la cultura africana, desde el vestuario hasta los escenarios y las coreografías.

Tal como señala Disney, Black Is King es "un homenaje para que el mundo conozca la experiencia negra" a través de la música y la narración cinematográfica. Su objetivo es "reimaginar las lecciones de El rey león para los reyes y reinas jóvenes de hoy en día en busca de sus propias coronas". La producción, a medio camino entre el cine y el videoclip, cuenta con cameos de estrellas como Naomi Campbell, Lupita Nyong'o, Jay-Z, Kelly Rowland, Pharrell Williams, Aweng Ade-Chuol y Adut Akech. Además de Already, en la cinta sonarán temas como Brown Skin Girl, Mood 4 Eva o My Power.

Coincidiendo con el lanzamiento del vídeo musical, también ha salido a la luz la edición deluxe de The Lion King: The Gift, disco que Beyoncé publicó el año pasado con motivo de su participación en El rey león. El álbum incluye el sencillo Black Parade, una versión extendida y un remix de Find Your Way Back con Melo-X.