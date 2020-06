J Balvin, Alejandro Fernández y más artistas denuncian la brutalidad policial en Latinoamérica

View this post on Instagram

Anderson Arboleda, un nombre que genera dolor, que genera temor por la situación a su alrededor. Llevo unos años de mi vida teniendo una posición privilegiada, algunas personas actúan diferente conmigo por representar lo que represento y sé que no puedo sentir lo que otros sienten en medio de su dolor, pero sí siento mucha empatía con situaciones de esta naturaleza. Mi posición no nubla mi corazón, mi posición no me hace sentir ajeno a las cosas que pasan en mi país, no soy insensible y precisamente, al ser una persona que es escuchada, tengo el deber de comunicar hechos que pasan y que me llenan de ansiedad. Una de las cosas que me roba el sueño en las noches es la injusticia y por eso pido que se investigue y que se indague en la muerte de Anderson Arboleda, un jóven, afrodescendiente de Puerto Tejada, norte del Cauca. Anderson salió de su casa, durante la cuarentena, para llevar a su hermano a casa de un familiar y cuando regresaba a su casa, dos uniformados le hicieron un comparendo. Él protestó y le propinaron 5 bolillazos en su cabeza que, claramente, lo afectaron. Aún así el joven fue hasta la estación de policía a preguntar por qué lo habían agredido si no había hecho nada mal. Camino a su casa, empezó a sentirse muy mal y con mucho dolor en su cabeza. Al sus familiares observar el mal estado en el que había llegado, lo llevaron al hospital y debido a su situación, fue trasladado a una clínica. Fue diagnosticado con muerte cerebral a lo que su cuerpo después reaccionó con la muerte. ¡Levanto una voz de protesta y de justicia para que se investiguen estos hechos! Estás situaciones no solo pasan en otros países, acá también hay racismo y por eso quiero denunciarlo. Si me permiten pedir algo en este momento, ¡pido que este caso se investigue y se esclarezca! #andersonarboleda