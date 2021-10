Zac Efron y Russell Crowe protagonizarán The Greatest Beer Run Ever, lo nuevo de Peter Farrelly

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

Zac Efron y Russell Crowe serán los protagonistas de 'The Greatest Beer Run Ever', el nuevo proyecto cinematográfico de Peter Farrelly, ganador del Oscar por 'Green Book'. Una historia que adapta la autobiografía de John 'Chickie' Donohue y de cómo abandonó Nueva York en 1967 para buscar a sus amigos de la infancia en la Guerra de Vietnam.

La película adapta el libro 'The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War', que publicó Donohue junto con Joanna Molloy. Según lo narrado, Donohue, antiguo infante de la marina, estaba sentado en su bar favorito, donde el dueño y varios clientes estaban indignados por las protestas contra la guerra, al considerar que no apoyaban a los soldados y que estaban en contra de las Fuerzas Armadas.

Fue cuando el propietario del local proclamó que alguien debería llevar una cerveza a esos héroes cuando a Donohue se le ocurrió viajar hasta Vietnam para reencontrarse con cada uno de sus amigos y compartir una cerveza. El libro narra cómo, debido a su experiencia de marine, logró llegar a Vietnam gracias a la ayuda de un barco de cargo.

El rodaje del filme ya ha comenzado en Tailandia, país acostumbrado a convertirse en el Vietnam del conflicto bélico, como ya sucedió con 'Da 5 Bloods: Hermanos de armas', la última cinta de Spike Lee.

El proyecto, que está producido por Apple TV+, cuenta con Brian Currie ('Green Book') y Pete Jones ('Carta blanca') como guionista junto con el propio Farrelly. Inicialmente, el proyecto iba a estar protagonizado por Viggo Mortensen y Dylan O'Brien.