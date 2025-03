YouTube declara la guerra a los tráiler falsos creados por IA

MADRID, 31 Mar. (CulturaOcio) -

YouTube ha declarado la guerra a los canales que generan falsos tráileres mediante la utilización de la I.A. (Inteligencia Artificial). Así, la red social y plataforma de vídeos online, propiedad de Google, ha tomado medidas para impedir que Screen Culture y KH Studios sigan monetizando sus canales.

Según el fundador de KH Studios, la base de estos falsos tráileres no es engañar, sino entretener. "Llevo más de tres años dirigiendo KH Studio a tiempo completo, dedicándole todo mi esfuerzo", subrayó en declaraciones a Deadline. "Es frustrante que lo consideren 'contenido falso' para desmonetizarlo, cuando mi objetivo siempre ha sido explorar creativamente las posibilidades, no manipular un lanzamiento real", apuntó.

Nikhil P. Chaudhari, fundador de Screen Culture y con sede en la India, le explicó al medio que tiene a su cargo a una docena de editores para crear hasta 12 vídeos por semana bajo sus instrucciones. Además, aseguró que la mayoría de sus suscriptores entiende que sus vídeos son falsos y no oficiales.

Dado que pueden encontrarlos en los canales oficiales, se cuestiona cuál es el problema, entonces. YouTube, en cambio, evitó pronunciarse sobre la decisión de sancionar a estos dos canales por infringir sus políticas para la monetización de contenido. Es decir, que no pueden obtener ingresos directamente con estos falsos vídeos, ya sea mediante publicidad o a través de sus suscriptores.

Según Deadline, que publicó un reportaje sobre este tema que hizo avanzar la investigación, la razón de esta medida podría estar relacionada con la presión de varios estudios de Hollywood, como Warner Bros. Discovery y Sony Pictures, para que YouTube favorezca su posición.

Tal y como recoge el reportaje, los falsos tráileres de Screen Culture y KH Studio han aumentado su popularidad entre los usuarios al recrear con I.A. tráileres de grandes franquicias como Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos o Superman. Estos muestran escenas inexistentes pensadas para captar el interés y la curiosidad del fandom por encima de los oficiales.

No obstante, las políticas de YouTube dejan claro que, si los creadores emplean material de terceros, "deben modificarlo sustancialmente para hacerlo suyo y no una copia directa". También subrayan que los vídeos no deben ser repetitivos ni creados con el único fin de captar visualizaciones o sin un valor real.

Además, prohíbe cualquier contenido manipulado o modificado técnicamente, a fin de que los vídeos puedan dar una falsa autenticidad sobre el mismo a los espectadores. Es, en este contexto, donde Screen Culture y KH Studio podrían haber incumplido las normas impuestas por YouTube y la razón de su sanción, aunque podrían recurrirla.