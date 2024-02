Wyatt Russell y Kerry Condon protagonizan La piscina: "Tener paciencia con un director novel es muy importante"

LOS ÁNGELES, 9 Feb. (CulturaOcio - Raquel Laguna)

Los actores Wyatt Russell y Kerry Condon protagonizan La piscina, nueva película producida por Atomic Monster y Blumhouse. Este thriller sobrenatural, escrito y dirigido por Bryce McGuire, llega a los cines de España este viernes 9 de febrero.

Mientras que para Wyatt Russell rodar La piscina supuso un desafío físico, Kerry Condon se enfrentó a un reto muy diferente. "Tener paciencia con un escritor novel es muy importante. Descubrí que tenía que ejercitar mi paciencia", señala Kerry durante una entrevista ofrecida a CulturaOcio.com.

Tanto Russell como Condon tienen claro en quién se inspiraron a la hora de interpretar a sus personajes en la cinta. "Yo me inspiré en mí mismo. He sido atleta y he sufrido el dolor de no poder jugar por una lesión. Miembros de mi familia han jugado béisbol profesional, y ese aspecto del personaje era un lugar para explorar", cuenta el actor.

La hermana de Kerry Condon fue la fuente de inspiración de la actriz. "Mi hermana tienes hijos, está casada y dedica gran parte de su vida a cuidar de su familia. Me inspiré en eso y en el tema de la natación. Yo era muy buena nadadora y quería mostrarlo", explica.

SUMERGIRSE EN EL TERROR

Basada en el aclamado corto de 2014 de Rod Blackhurst y Bryce McGuire, La piscina cuenta con un reparto encabezado por Wyatt Russell en el papel de Ray Waller, una estrella del béisbol obligada a retirarse prematuramente a causa de una enfermedad degenerativa que se muda a una nueva casa con su esposa Eve, su hija adolescente Izzy y su hijo pequeño Elliot.

Con la esperanza secreta de recuperarse y volver al deporte profesional, Ray convence a Eve de que la fabulosa piscina del jardín de su nuevo hogar será divertida para los niños y le servirá a él como terapia física. Pero un oscuro secreto del pasado de la casa desatará una fuerza malévola que arrastrará a toda la familia a las insondables profundidades del terror más asfixiante.

Bryce McGuire, director de La piscina, describe el rodaje de la película como "un proceso complicado y lento, pero fantástico". "Filmar en el agua es difícil, es lento. Todo lleva más tiempo de lo que piensas. Se necesita mucha planificación y preparación. A veces, el agua se enturbia y no puedes ver...", señala el realizador.

McGuire destaca además el trabajo de los actores. "Realmente hicieron realidad esta película. Dieron vida a esta familia, así que estoy muy agradecido por haber trabajado con ellos", dice.

Amélie Hoeferle, Gavin Warren, Jodi Long, Nancy Lenehan, Eddie Martinez, Elijah Roberts y Rahnuma Panthaky completan el reparto de la cinta.