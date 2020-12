Wonder Woman 1984: Este es el origen de Cheetah en los cómics y así lo cambia la película de Gal Gadot

Diferencias entre Cheetah en los cómics y en Wonder Woman 1984

Diferencias entre Cheetah en los cómics y en Wonder Woman 1984 - WARNER / DC

MADRID, 28 Dic. (CulturaOcio) -

Wonder Woman 1984 presenta dentro del Universo DC a Kristin Wiig como Cheetah, una de las villanas más icónicas de la Amazona de DC. Un personaje que en los cómics ha tenido varias identidades, desde Priscilla Rich a Sebastian Ballesteros, y cuyos orígenes han cambiado significativamente en su salto a la gran pantalla.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Pese a las múltiples identidades que ha tenido Cheetah en las viñetas a lo largo de los años, todas tenían algo en común: la capacidad de convertirse en un guepardo con forma humana. Incluso la versión de Barbara Ann Minerva que aparece en WW84 ha tenido múltiples historias de origen conforme el universo DC se ha reinventado con post-Crisis, The New 52 y DC Rebirth.

En la línea editorial posterior a Crisis en Tierras Infinitas, Barbara es una antropóloga británica que, tras heredar una fortuna, encabeza una expedición en busca de la mítica ciudad perdida de Urzkartaga en la selva de África. Tras salvar la vida de una sacerdotisa, esta lleva a cabo un ritual que convertirá al sujeto en una reencarnación del dios guepardo.

Como dios guepardo, el individuo adquiere inmortalidad y un gran poder, por lo que Barbara quiere que se realice, incluso si requiere un sacrificio humano. Sin embargo, el encantamiento requiere de una mujer virgen, y al no serlo, la antropóloga sufre una transformación a medias, en la que es sanguinaria y casi invencible en su forma animal, pero muy débil en su versión humana.

CHEETAH EN THE NEW 52 Y DC REBIRTH

Sin embargo, en The New 52 la historia de Barbara cambia drásticamente. Aquí es una chica de Idaho que pertenece a una secta llamada Amazonia que adora a la cultura de las legendarias guerreras, lo que en un principio resulta muy útil para Wonder Woman. Sin embargo, cuando Diana escucha la historia de la joven, se ríe de ella, lo que genera un profundo odio en Barbara, que, para vengarse, termina cortándose con un cuchillo de la Diosa de la Caza y transformándose en Cheetah.

DC Rebirth por su parte recupera a Barbara como una arqueóloga obsesionada con la cultura amazónica cuya obsesión aumenta al conocer a Wonder Woman. Mientras busca Urtzkartaga, Ares desactiva el dispositivo de rastreo que Diana le entregó, por lo que, tras casarse con el Dios y convertirse en Cheetah, se siente profundamente traicionada por la superheroína, convirtiéndose en una de sus más formidables villanas.

CHEETAH EN WONDER WOMAN 1984

En la película de Patty Jenkins Barbara es una científica estadounidense que trabaja en el Smithsonian. Por su carácter retraído, pasa desapercibida para todo el mundo, hasta que Diana se fija en ella. Eso hace que desarrolle una envidia insana hacia Wonder Woman, que la llevará a utilizar una piedra mágica de los deseos para ser como ella, lo que incluye su popularidad y, por supuesto, sus superpoderes.

Sin embargo, la piedra fue creada por el Dios del Engaño para conceder deseos oscuros, con doble filo. Cuando Wonder Woman se propone destruirla, Barbara se niega a renunciar a su deseo, y pide a Maxwell Lord (Pedro Pascal) más poder y fiereza, lo que finalmente la acaba convirtiendo en la mujer guepardo.

A diferencia de los cómics, WW84 no se centra en el salvajismo de la villana, sino que da especial importancia a su relación con Diana, haciendo de Cheetah un personaje mucho más humano.