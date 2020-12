¿Volverá Gal Gadot a Fast And Furious?

MADRID, 22 Dic. (CulturaOcio) -

Los fans de Fast And Furious recordarán a Gal Gadot, quien dio vida a Gisele Yashar en la saga antes de protagonizar Wonder Woman. El personaje apareció por última vez en Fast & Furious 6 y, aunque aparentemente ha muerto, algunos seguidores se preguntan si la estrella regresará a la franquicia.

Por desgracia para los fans de la actriz, parece que no tiene intención de regresar a Fast And Furious por el momento. "Oh, vaya, no lo sé. No tengo ni idea. Ahora mismo no está en mi lista de tareas pendientes", contestó cuando le preguntaron sobre el tema en una entrevista con MTV News.

Gadot debutó en la saga de acción en 2009 en Fast & Furious: Aún más rápido. Era su primer trabajo en la gran pantalla y el tercero como intérprete tras hacer apariciones puntuales en series israelíes. Posteriormente se unió a Fast & Furious 5 (2001) y Fast & Furious 6 (2013). Su carrera dio un giro de 180 grados cuando fue elegida para interpretar a Diana Prince en Batman v Superman: El amanecer de la justicia y protagonizar después su película en solitario, Wonder Woman.

Wonder Woman 1984 llegó a los cines españoles el 18 de diciembre, mientras que en Estados Unidos se podrá ver en salas y HBO Max a partir del 25 de diciembre. Gadot aparecerá próximamente en Muerte en el Nilo, Liga de la Justicia de Zack Snyder y Red Notice. También encarnará a Cleopatra en el biopic dirigido por Patty Jenkins.

Por su parte, la franquicia que comenzó con A todo gas pronto sumará una nueva entrega. El 28 de mayo de 2021 se estrenará Fast & Furious 9, encabezada por Vin Diesel, Charlize Theron, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Lucas Black, Tyrese Gibson, Finn Cole, Nathalie Emmanuel, John Cena y Ludacris, entre otros.