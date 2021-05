Vince Vaughn y Kathryn Newton protagonizan Este cuerpo me sienta de muerte la "loca" comedia de terror de Blumhouse

LOS ÁNGELES, 11 May.

Vince Vaughn y Kathryn Newton protagonizan la película Este cuerpo me sienta de muerte, escrita y dirigida por Christopher Landon. La cinta es una retorcida versión del clásico "intercambio de cuerpos" en la que una inocente adolescente adquiere la personalidad de un sanguinario asesino en serie. La nueva comedia de terror de Blumhouse se estrena en los cines de España este viernes 14 de mayo.

CulturaOcio.com entrevistó a los actores, así como al director Christopher Landon y al productor Jason Blum. "Fue muy divertido trabajar con Kathryn, es muy graciosa y tiene muy buenas ideas, Lo pasamos genial, las escenas son una locura. Las muertes son muy imaginativas", señala Vince Vaughn.

Kathryn Newton asegura sentirse identificada con su personaje, Millie Kessler, una estudiosa adolescente que intenta sobrevivir a los crueles compañeros populares de su instituto. "Yo era un poco tonta en el instituto. Soy muy empollona. No encajo y nunca lo haré, pero está bien. También fue muy divertido ser The Butcher por un día y me encantó usar una motosierra", explica la joven actriz.

Según opina Jason Blum, "el público quiere una cinta de terror, pero que sea divertida y que no se lo tome muy en serio". "Esta película lo tiene todo", afirma el productor.

ESTE CUERPO NO ES MÍO

En Este cuerpo me sienta de muerte, Millie Kessler tiene diecisiete años y es una adolescente más que trata de sobrevivir a los sangrientos pasillos de su instituto y a la crueldad de la multitud popular. Pero cuando The Butcher, el infame asesino de su ciudad que anda suelto, trata de asesinarla, todo cambiará para Millie y el curso al que se enfrentaba y tanto temía, pasará a ser la menor de sus preocupaciones.

Cuando la mística daga antigua de The Butcher hace que él y Millie se despierten en el cuerpo del otro, Millie descubrirá que solo tiene 24 horas para recuperar su cuerpo antes de que el cambio se vuelva permanente y quede atrapada para siempre en la forma de un maníaco asesino. Pero no será fácil pasar inadvertida, ya que ahora tiene el aspecto físico de un psicópata, que además está siendo perseguido por toda la ciudad. Mientras tanto, The Butcher tiene la apariencia de una chica adolescente, anda suelto y además tiene ganas de matar.

El director de la película, Christopher Landon, confiesa que su pasión por el cine de terror empezó a una edad muy temprana, quizás demasiado... "De niño estaba obsesionado con las películas de miedo. Empecé a verlas siendo muy pequeño. Probablemente no era bueno, por mi salud mental. Pero me encantaban, y todavía me gustan mucho", cuenta entre risas.

Los actores Celeste O'Connor, Misha Osherovich, Uriah Shelton, Alan Ruck, Katie Finneran y Dana Drori completan el reparto de Este cuerpo me sienta de muerte.