Vin Diesel pide a su "hermanito" Dwayne Johnson que vuela a Fast and Furious 10: "Espero que estés a la altura"

MADRID, 8 Nov. (CulturaOcio) -

Parece que Vin Diesel y Dwayne Johnson están más cerca de firmar la paz. Ambas estrellas están enemistadas desde 2016 debido a sus desencuentros en el set de Fast & Furious 8. Ahora Diesel ha dado un paso hacia su reconciliación pidiendo a su compañero que regrese a la franquicia para participar en Fast and Furious 10.

"Mi hermanito Dwayne ha llegado el momento. El mundo espera el final de Fast 10. Como sabes, mis hijos se refieren a ti como tío Dwayne en casa. No hay ni un día festivo que pase que ellos y tú no os enviéis buenos deseos... pero ha llegado el momento. El legado aguarda", escribió Diesel en Instagram.

"Hace años te dije que iba a cumplir mi promesa a Paul Walker. Juré que alcanzaríamos lo mejor de la saga Fast en el final, que es la película número 10. Lo digo desde el amor, debes aparecer, no dejes la franquicia apartada, tienes un papel muy importante que interpretar. Hobbs no puede ser interpretado por ningún otro. Espero que estés a la altura de las circunstancias y cumplas tu destino", concluyó.

Por el momento Johnson no ha respondido a la petición de Diesel. El actor apareció por última vez en la saga en Fast & Furious: Hobbs & Shaw, spin-off en el que no participaba Diesel y que coprotagonizó con Jason Statham.

Parece que Johnson no está dispuesto a volver a participar en la franquicia a juzgar por declaraciones anteriores. "Siempre les he deseado lo mejor. Les deseo lo mejor en Fast 9. Y les deseo la mejor de las suertes en Fast 10, Fast 11 y el resto de las películas de Fast & Furious que harán sin mí", afirmó anteriormente en una entrevista con The Hollywood Reporter.