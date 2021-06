Vin Diesel confirma su fichaje por la saga Avatar: "No he rodado nada todavía"

MADRID, 15 Jun. (CulturaOcio) -

Avatar contará con varias secuelas en los próximos años. El rodaje de la segunda y tercera entrega de la franquicia capitaneada por James Cameron ya ha finalizado, pero ya se ha confirmado que habrá, al menos, dos películas más. Los rumores apuntan a que Vin Diesel formará parte de la franquicia, algo que parece haber confirmado en una reciente entrevista.

En una entrevista con MTV News Josh Horowitz preguntó al actor si estaría en la saga Avatar de James Cameron. "He pasado tiempo con él pero no he grabado nada todavía", contestó.

"¿Así que Vin Diesel estará en las secuelas de Avatar?", insistió Horowitz. "Amo a James Cameron. Adoro a James Cameron y me encanta la saga y puedo decir con seguridad que vamos a trabajar juntos", respondió.

Guys, I think @vindiesel is in the AVATAR sequels. All of my interests are converging! @JimCameron pic.twitter.com/3Fn2JUy6Uz