VÍDEO La genial audición de Tom Holland junto a Chris Evans para ser Spider-Man en Civil War

MADRID, 18 Ago. (CulturaOcio) - -

Pese a su corta edad, Tom Holland ha demostrado con creces por qué es el actor perfecto para ser Spider-Man en el Universo Marvel. El nuevo Hombre Araña debutó en 2016 en Capitán América: Civil War junto a Chris Evans, Robert Downey Jr. y el resto de Vengadores. Sólo hace falta ver la prueba de casting del actor para saber por qué Kevin Feige y su equipo le eligieron a él.

Cuatro años después del debut de Holland en el UCM, con otras cuatro apariciones en película, dos de ellas aventuras en solitario, el actor ya se está preparando para la secuela de Lejos de Casa, en la que se enfrentará a nuevos y peligrosos villanos. Pero antes de que eso ocurra, IGN ha publicado la primera prueba de cámara de Holland para Civil War.

En el video compartido en Twitter aparece el actor claramente más joven que en su última aparición en Lejos de Casa, vestido con un traje casero de Spider-Man y ensayando sus diálogos con Chris Evans. La escena en cuestión es la presentación de Peter Parker en la batalla del aeropuerto, con su ya icónica frase introductoria "hola chicos".

Watch a young Tom Holland nail his screen test for Spider-Man in Captain America: Civil War, cementing his place in the MCU for years to come. https://t.co/73wfaMayAz pic.twitter.com/effGnvJuWj