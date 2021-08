La versión filmada del musical Come From Away llegará a Apple TV+ el 10 de septiembre

EScena del musical Come From Away

Apple Original Films ha anunciado que la versión filmada del exitoso musical Come From Away se estrenará a nivel mundial en Apple TV+ el viernes 10 de septiembre. La versión está dirigida por el ganador del Premio Tony Christopher Ashley, quien también dirigió la producción original de Broadway, y está protagonizada por un elenco liderado por miembros del espectáculo de Broadway.

Come From Away cuenta la historia de 7.000 personas varadas en la pequeña ciudad de Gander, Terranova, después de que todos los vuelos hacia Estados Unidos se quedaran en tierra el 11 de septiembre de 2001. A medida que la gente de Terranova da la bienvenida a los 'venidos de lejos' en su comunidad, los pasajeros y los lugareños van procesando lo que ha sucedido mientras encuentran amor, risas y nuevas esperanzas en los improbables y duraderos lazos que van forjando.

Petrina Bromley, Jenn Colella, De'lon Grant, Joel Hatch, Tony Lepage, Caesar Samayoa, Q. Smith, Astrid Van Wieren, Emily Walton, Jim Walton, Sharon Wheatley y Paul Whitty conforman el reparto de la producción.

El libreto original, la música y las letras fueron escritas por los nominados a los premios Tony y Grammy y ganadores del Premio Olivier Irene Sankoff y David Hein, quienes también ejercerán de productores ejecutivos junto a Jon Kamen, Dave Sirulnick y Meredith Bennett de RadicalMedia. Come From Away está coreografiada por la nominada al Premio Tony y ganadora del Premio Olivier, Kelly Devine, y la supervisión musical corre a cargo del ganador del Premio Olivier y nominado al Premio Grammy, Ian Eisendrath

La presentación en vivo de Come From Away fue filmada en el Teatro Gerald Schoenfeld de Nueva York el pasado mes de mayo, donde se representa la producción de Broadway, para una audiencia que incluía supervivientes del 11 de septiembre y trabajadores de primera línea; y empleó a más de 200 personas, incluidos los miembros del equipo de Broadway, el personal y los equipos creativos.