Val Kilmer compara ser Batman con actuar en un culebrón

MADRID, 10 Ago. (CulturaOcio) -

No todos los actores que han interpretado a Batman guardan buen recuerdo de ello. Ejemplo de ello es Val Kilmer. El actor acaba de lanzar su documental autobiográfico en el que habla sin tapujos sobre su carrera. El intérprete no le dedica buenas palabras a su experiencia en 'Batman Forever' de Joel Schumacher, comparando su paso por la cinta con "actuar en un culebrón".

A lo largo de los años, Kilmer ha revelado parte de sus vivencias como el Caballero Oscuro, como los problemas que tuvo con el traje del superhéroe. En el documental, titulado 'Val', continúa detallando cómo el atuendo lo dejaba sin aliento a menudo y que era incapaz de "escuchar nada y después de un tiempo la gente" le dejó de hablar, admitiendo también que envidiaba la posición de Tommy Lee Jones y Jim Carrey, sus compañeros de reparto, los cuales no tenían que llevar un traje tan pesado.

"Cualquier emoción que tuviese de niño con ser Batman fue aplastada por la realidad del traje. Sí, todos los niños quieren ser Batman. De hecho, quieren ser él... no necesariamente interpretarlo en una película", explica en el documental. "Creo que no importaba lo que estaba haciendo. Traté de ser como un actor de telenovelas. Cuando me volvía hacia Nicole... no podía contar cuántas veces me ponía las manos en las caderas", continuó.

Kilmer llegó sustituyendo a Michael Keaton. El actor había sido Bruce Wayne en 'Batman' y 'Batman vuelve'. Precisamente, 'Batman vuelve' no logró los resultados económicos que Warner esperaba, obtuvo 150 millones de dólares menos que su predecesora, lo que motivó al estudio a relevar a Tim Burton en la dirección, que heredó Schumacher.

KILMER ACEPTÓ SER BATMAN SIN LEERSE EL GUION

Aunque Keaton iba a volver a ser el Caballero Oscuro en 'Batman Forever', optó por desmarcarse del proyecto tras la nueva dirección que estaba tomando la franquicia. Después de que Ethan Hawke rechazase sustituirle, se incorporó Val Kilmer, el cual aceptó si ni siquiera leerse el guion.

A pesar de que 'Batman Forever' fue duramente vapuleada por la crítica, incluyendo el traje con pezones del protagonista, obtuvo una taquilla impresionante para la época, pues logró recaudar más de 20 millones de dólares en un solo día, superando el récord que hizo 'Parque Jurásico' en 1993.

Aunque el éxito comercial podría haber convencido a Kilmer de continuar en otra entrega, la experiencia fue lo suficientemente negativa para dejar el papel a otro, el cual fue George Clooney, cuyo recuerdo de 'Batman y Robin' tampoco es muy grato. A pesar del paso del tiempo, Kilmer sigue renegando su papel en la cinta de Schumacher, lo que hace que sea lógico que no siga los pasos de Keaton en lo referente a reencontrarse con su personaje, como hará el actor en 'The Flash'.

