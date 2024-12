El único chiste que Disney censuró en Deadpool y Lobezno: Una broma sobre Mickey de corte sexual

MADRID, 2 Dic. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno está plagada de referencias y gags completamente desvergonzados e irreverencia calculada. De hecho, hubo un chiste en concreto que Disney no permitió a Ryan Reynolds ni a Shawn Levy incluir en la película. Ahora, por fin se sabe cuál fue y por qué razón se eliminó de la tercera entrega de la saga.

El guion de Deadpool y Lobezno se encuentra ya disponible a través de la web. Como ha señalado Screen Time en su cuenta de X, se incluye el fragmento de un diálogo que terminó siendo desechada del filme. La verdadera razón para ello es que sobrepasaba ciertas líneas rojas que la Casa del Ratón no estaba dispuesta a cruzar.

El propio Reynolds reveló que así fue: "Solo hubo una frase en toda la película que me pidieron eliminar. Y tenían razón", le confesó a Deadline a mediados del pasado septiembre.

Se trata del pasaje en el que Wade Wilson se topa con Gambito (Channing Tatum) y el resto de los héroes que, como Blade (Wesley Snipes) o Elektra (Jennifer Garner), formaban parte del universo de Fox, pero descubre que entre ellos no se encuentra el poderoso Magneto.

Es entonces cuando Deadpool suelta la frase que Disney no les dejó incluir: "¿Ni siquiera podemos permitirnos un X-Man más? Disney es muy barata. Casi no puedo respirar con el tremendo rabo de Mickey Mouse en mi garganta", exclamaba el mercenario bocazas de Marvel.

The joke that Disney told Shawn Levy and Ryan Reynolds to remove from ‘DEADPOOL & WOLVERINE’ has finally been revealed:



“We can't even afford one more X-Man? Disney is so cheap. I can barely breathe with all this Mickey Mouse co*k in my throat.” pic.twitter.com/qJYa7s7dPv