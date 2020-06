La última y sincera entrevista de Rosa María Sardà: "No se puede luchar contra el cáncer, es invencible"

MADRID, 11 Jun. (CulturaOcio) -

Este jueves 11 de junio ha muerto Rosa María Sardà, una de las grandes damas de la interpretación española, víctima de un cáncer. Ganadora de dos Premios Goya, dos Premios Max y de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la actriz nunca tuvo pelos en la lengua y, recientemente, habló sobre su enfermedad e hizo gala de la franqueza que siempre le caracterizó. "No se lucha contra el cáncer, es invencible", declaraba.

La actriz dijo estas rotundas palabras en una entrevista telemática en el programa 'Lo de Évole' en La Sexta el pasado 26 de abril, en un especial sobre el confinamiento por el coronavirus. Sardà habló abiertamente sobre la enfermedad que padecía e hizo una reflexión sobre la expresión "luchar contra el cáncer", una forma de hablar sobre él que nunca le gustó.

"Es una cuestión de que los que se ocupan de ti tengan más o menos acierto al programar ciertas medicaciones o lo que sea", explicó Sardà a Jordi Évole, destacando que la enfermedad no era un "match de a ver quién gana" porque "el cáncer siempre gana". Duras palabras que el periodista intentó rebatir y que provocaron que la intérprete se reafirmase.

SU INÉDITA REFLEXIÓN SOBRE LA MUERTE

Tras conocerse su fallecimiento, el programa de Atresmedia ha compartido en redes sociales un fragmento que no llegó a emitirse y en el que Évole y Sardà hablaron sobre la muerte. "La gente no está preparada para eso [la muerte]. Morirse es la consecuencia de estar vivo, forma parte de ello. Hay culturas en las que se prepara a las personas para eso, pero en España no", comentaba la actriz.

Este fragmento no lo emitimos. Porque tenías razón, Rosa María. No estábamos preparados para que te fueras.

DEP 🌹 pic.twitter.com/Q5dFHYXFOg — Lo de Évole (@LoDeEvole) June 11, 2020

La entrevista con Évole ha sido la última que la actriz concedió antes de su deceso. En ella volvió a mostrar su directo carácter, al ser muy crítica tanto con la "injusticia social", como con la falta de apoyo del estado a la cultura, "ni tan siquiera los gobiernos socialistas le han dado importancia".