Tyriq Withers protagoniza El mejor: "Uno puede definir su propio camino hacia el éxito"

LOS ÁNGELES, 13 Nov. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

El oscarizado Jordan Peele y su compañía Monkeypaw Productions, responsables de títulos de terror como Déjame salir, Nosotros y ¡Nop!, regresan con El mejor, un inquietante viaje a la cara oculta de la fama, la idolatría y la búsqueda de la perfección a cualquier precio. La película, dirigida por Justin Tipping, llega a los cines de España este viernes 14 de noviembre.

El mejor está protagonizada por Tyriq Withers, ex receptor de fútbol americano, quien da vida a Cameron Cade, un joven quarterback destinado al estrellato que ha entregado su identidad y su vida al deporte. Para Tyriq, meterse en la piel de Cameron ha sido un proceso profundamente revelador. "Creo que lo que más he aprendido es que uno puede definir su propio camino hacia el éxito. Me pregunto: ¿qué significa realmente tener éxito?", reflexiona.

"Durante todo este proceso he entendido que uno mismo debe definirlo, porque si dejas que los factores externos lo hagan por ti, acabas convirtiéndote en alguien que en realidad no crees ser", señala Withers en una entrevista concedida a CulturaOcio.

El filme ofrece además una de las interpretaciones dramáticas más potentes de la carrera de Marlon Wayans. El actor admite que interpretar a Isaiah le obligó a emprender un viaje emocional inesperado. "Al trabajar para entender a Isaiah, me encontré a mí mismo. Me sumergí en lo que describiría como una piscina oscura y turbia, y cuando por fin vi al personaje, miré hacia arriba y vi una versión rota de mí mismo", confiesa Marlon.

"Había perdido a mi madre, a mi padre, a unas 65 personas que amaba... Estaba devastado. Me vi como Iron Man bajo el agua, tambaleándome. Así que hice una especie de transfusión de sangre entre Isaiah y yo, para convertirme en la mejor versión de mí mismo. Siento que mi mejor versión está aquí y ahora", cuenta.

UNA EXPERIENCIA PERTURBADORA

El director de la cinta, Justin Tipping, asegura que el público debe prepararse para una experiencia imprevista. "Puedo garantizar que la película es un poco perturbadora. De hecho, diría que la vean en compañía, porque tiene risas, sustos, emoción... y se vuelve rara. Muy rara. Espero que la gente sienta que no ha visto nada parecido antes", afirma.

Cuando se le pregunta qué sacrificaría para convertirse en el mejor, Tipping lo tiene claro. "Absolutamente nada. Antes pensaba que había que sacrificar cosas para mejorar una y otra vez, pero creo que no es así. Servicio antes que sacrificio", concluye.

En El mejor, Tyriq Withers es Cameron Cade, un joven quarterback destinado al estrellato. La noche antes del famoso Scouting Combine, un fanático trastornado ataca a Cam, causándole un trauma cerebral que amenaza con truncar su carrera para siempre. Cuando todo parece derrumbarse, surge una inesperada figura salvadora: Isaiah White (Marlon Wayans), un legendario quarterback con ocho campeonatos y convertido en superestrella cultural.

Junto a su esposa Elsie White, una influyente figura de las redes interpretada por Julia Fox, ofrece a Cam un entrenamiento exclusivo en su centro privado. Pero lo que empieza como una oportunidad de redención pronto se transforma en una espiral inquietante, a medida que el carisma de Isaiah muta en algo más oscuro y peligroso.

Julia Fox, Tim Heidecker, Jim Jefferies, Maurice Greene, Guapdad 4000 y Tierra Whack completan el reparto de la película.