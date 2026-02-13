Tyree Dillihay dirige Como cabras: "Esta película es una carta de amor al baloncesto"

LOS ÁNGELES, 13 Feb. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Tyree Dillihay dirige Como cabras, la nueva apuesta animada de Sony Pictures Animation. La película, que ya está en los cines españoles donde ha aterrizado este viernes 13 de febrero, es una historia deportiva de superación protagonizada por animales.

La cinta mezcla comedia, deporte y emoción en un universo poblado íntegramente por animales. Dirigida por Dillihay en su debut en el largometraje y codirigida por Adam Rosette, la película nace del equipo creativo detrás de Las guerreras K-Pop y Spider-Man: Cruzando el Multiverso y cuenta con la producción del cuatro veces campeón de la NBA Stephen Curry, quien además presta su voz a uno de los personajes en la versión original.

La historia sigue a Will, una pequeña cabra con grandes aspiraciones que logra entrar en el mundo profesional del rugebol, un deporte de contacto total dominado por animales más grandes y feroces. Aunque sus nuevos compañeros no confían en ella, la protagonista está decidida a demostrar que el talento y la determinación no entienden de tamaño.

REFERENTES DEL BALONCESTO

Durante una visita a los estudios de Sony Pictures Animation en Los Ángeles, los responsables del filme explicaron que el proyecto nace de su pasión por el baloncesto y su cultura. "La forma de tirar de Will es exactamente la de Steph Curry y queríamos cuidar esos detalles", explicó Adam Rosette. El objetivo, añadió, era que la historia conectara tanto con los aficionados al deporte como con quienes no lo siguen habitualmente.

Michelle Raimo Kouyate, productora del filme, destacó además la implicación del propio Curry en el proceso creativo: "Es increíble. Llegó a la sesión de doblaje sin haberlo hecho nunca antes y decía: 'Entrenadme, decidme qué tengo que hacer'. Él escucha, lo interioriza y trabaja muchísimo".

El proyecto evolucionó desde una idea sencilla hasta convertirse en una ambiciosa epopeya deportiva. "En 2018 partíamos de la base de una película de deportes sobre un underdog en un mundo de animales... ¿y si ese mundo jugara a un deporte como el baloncesto de la NBA, al que llamamos roarball?", recordó Tyree Dillihay. En ese entorno, explicó, compiten los animales más rápidos y feroces del planeta.

Para Rosette, la clave narrativa estaba en ir más allá de la victoria deportiva: "Si solo se trata de ganar, es otra película de deportes. Nos preguntamos cómo hacer que esto sea algo más que el resultado de un partido. Cuando dimos con la idea de que Will quería demostrar algo a su madre, el mundo emocional se abrió para nosotros".

ACCIÓN, EMOCIÓN Y SILENCIO

Pese al ritmo frenético propio de una historia deportiva, los directores insistieron en preservar los momentos más íntimos. "Hablamos mucho sobre cuánto tiempo dedicar a los momentos tranquilos y a los más frenéticos. Necesitas respirar para que esos instantes silenciosos tengan impacto", señaló Dillihay.

Rosette coincide en esa apuesta por la emoción contenida: "Decidimos que hay más poder en el silencio. Queremos que el público se detenga ahí y lo sienta. No evitamos la emoción, queremos que la vivan".

Con ese equilibrio entre espectáculo, comedia y sensibilidad, Como cabras se presenta como una historia de superación que bebe directamente del espíritu del baloncesto y del imaginario de los héroes improbables. Una película que, en palabras de su director, es "una carta de amor al baloncesto", pero también una reivindicación del esfuerzo, la identidad y la capacidad de quienes, pese a ser pequeños, se atreven a competir con los más grandes.