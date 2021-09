Tudum de Netflix: Horario y dónde ver el evento con Stranger Things, Vikingos: Valhalla o Cobra Kai

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

Este sábado 25 de septiembre llega 'Tudum', el primer evento para fans organizado por Netflix. Bajo este título inspirado en el primer sonido que se escucha al ver una película o serie en Netflix, en este evento especial on-line la plataforma mostrará una auténtica batería de novedades de sus principales series como 'Los Bridgerton', 'Stranger Things', 'La casa de papel' o 'Cobra Kai', además de avances de sus estrenos cinematográficos como 'Alerta roja' o la secuela de 'Tyler Rake'.

La emisión en directo comenzará a las 18:00 (hora española). El evento se retransmitirá por los canales de YouTube de Netflix de todo el mundo, además de estar también disponible en Twitch, Twitter y Facebook. Además, habrá programas especiales previos sobre la producción de Netflix en Corea del Sur y la India, como también de sus producciones anime, que empezará a las 15:00 horas, hora española.

HORARIOS EN AMÉRICA LATINA

Esto supone que en otros países de América Latina el evento se celebrará durante la mañana del sábado. Así, en países como México, Perú, Ecuador, Panamá o Colombia el evento Tudum arrancará a las 11 horas del sábado 25 de septiembre.

Será una hora más tarde, a las 12 horas, cuando se inicien las presentaciones en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico o la zona este de los Estados Unidos. Y a las 13 horas, Tudum arrancará para el público de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo).

TRES HORAS, TRES BLOQUES

El evento se dividirá en tres bloques, de tres horas de duración y que contará con tres presentadores distintos. La primera hora será presentada por Lilly Singh y se anunciarán novedades de las nuevas temporadas de 'Los Bridgerton', 'Ozark' y 'Stranger Things', además de un adelanto exclusivo de 'Alerta roja'.

Finn Wolfhard y Caleb McLaughlin serán los encargados de presentar la segunda hora. Los fans disfrutarán de las primeras imágenes de 'Sandman' y 'Vikingos: Valhalla' y de la cuarta temporada de 'Cobra Kai'.

También presentarán un avance de la nueva película de 'Tyler Rake' y la secuencia de apertura de 'Cowboy Bebop'. Para terminar, habrá un coloquio con las estrellas de cine de acción de Netflix (Charlize Theron, Regina King y Zazie Beetz, entre otras) moderado por Bozoma Saint John.

Nicola Coughlan será la anfitriona de la tercera y última hora del evento. En esta tanda, se ofrecerán varias noticias. Entre ellas, el primer avance y el anuncio de la fecha de estreno de la segunda temporada de 'Emily en París' hasta un saludo especial de Imelda Staunton, la nueva reina de 'The Crown'.

Además, habrá un clip especial de la nueva película 'No mires arriba'. También se mostrará un vídeo de detrás de las cámaras con el reparto de 'The Umbrella Academy', el estreno del tráiler de 'Ejército de los ladrones' _la precuela de 'Ejército de los muertos'_ y los avances y últimas noticias de 'The Witcher'.

El toque español lo pondrá 'La casa de papel', con la aparición de Álvaro Morte, que presentará un avance de la última parte de la ficción creada por Álex Pina.

Este es el contenido más destacado, hora por hora, que presentará Netflix en su evento Tudum:

PRIMERA HORA

Dwayne Johnson presenta un clip exclusivo de ALERTA ROJA , el filme de acción que protagonizada junto a Gal Gadot y Ryan Reynolds.

, el filme de acción que protagonizada junto a Gal Gadot y Ryan Reynolds. Contenido inédito de la cuarta temporada de STRANGER THINGS

El elenco de la primera y segunda temporada de LOS BRIDGERTON revelan secretos de la serie y preseneta el primer vistazo de la nueva temporada.

revelan secretos de la serie y preseneta el primer vistazo de la nueva temporada. Jason Bateman estrena el primer vídeo de la temporada final de OZARK.

SEGUNDA HORA

Primeras imágenes exclusivas, con vídeo y cartel de los personajes, de la serie de fantasía THE SANDMAN basada en los cómics creados por Neil Gaiman para DC.

basada en los cómics creados por Neil Gaiman para DC. Chris Hemsworth presenta la secuela de la cinta de acción TYLER RAKE .

. Primeras imágenes VIKINGOS: VALHALLA presentado por Sam Corlett, Frida Gustavsson y Leo Suter.

presentado por Sam Corlett, Frida Gustavsson y Leo Suter. Charlize Theron, Regina King, Zazie Beetz y otros actores se unirán a Bozoma Saint John, CMO de Netflix, para hablar de algunas de las próximas películas de acción de la plataforma.

de la plataforma. Avance de la temporada 4 de COBRA KAI.

Primera secuencia de la serie de COWBOY BEBOP, con John Cho (Spike Spiegel) y la música de Yoko Kanno.

TERCERA HORA