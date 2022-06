Tráiler de Voy a pasármelo bien, la comedia a ritmo de Hombres G con Dani Rovira y Raúl Arévalo

MADRID, 23 Jun. (CulturaOcio) -

Voy a pasármelo bien, película cuyo título nace de la mítica canción de Hombres G y que tiene al grupo y a su banda sonora como parte fundamental de su trama, ya tiene tráiler oficial. La cinta protagonizada por Raúl Arévalo, Dani Rovira y la mexicana Karla Souza, conocida por su presencia en la serie Cómo defender a un asesino, llegará a los cines el 12 de agosto y posteriormente a Prime Video.

La comedia narra la historia de David (Arévalo) y Layla (Souza), dos amigos que están enamorados de Hombres G y también el uno del otro en la Valladolid de 1989. Treinta años después no se han vuelto a ver desde entonces y cada uno ha seguido su camino, pero vuelven a reencontrarse con la música de Hombres G, de nuevo, como telón de fondo.

El tráiler de Voy a pasármelo bien, que cuenta con las canciones de Venezia, Te quiero, Visite nuestro bar, Devuélveme a mi chica y, por supuesto, Voy a pasármelo bien, combina imágenes de ambas épocas, y muestra los intentos fallidos del joven David por conquistar a Layla. Intentos fallidos, en gran parte, por los nefastos consejos de sus amigos, entre los que se encuentra Paco (Rovira).

https://www.youtube.com/watch?v=cal6B04gBZg

La película está dirigida por David Serrano, autor de filmes como Días de fútbol o Los dos lados de la cama, autor del musical Hoy no me puedo levantar y director y encargado de la adaptación de Billy Elliot, entre otros muchos proyectos. El cineasta firma también el guión junto a Luz Cipriota.

Las canciones de Hombres G han sido interpretadas y coproducidas por ellos junto a una gran orquesta, y cuentan con nuevos arreglos musicales creados por la compositora Zeltia Montes, ganadora del Goya a la mejor música original por El buen patrón en 2021. Montes es autora, además, de la banda sonora original de la cinta.

Así reza la sinopsis oficial de Hoy no me puedo levantar: "Valladolid. Septiembre de 1989. David y Layla acaban de empezar octavo de E.G.B. y les gusta mucho Hombres G. También se gustan mucho entre ellos, pero como a David le aconsejan tan mal sus amigos, todas las cosas que hace para conquistarla terminan siempre siendo un fracaso. A pesar de todo, los dos se hacen inseparables y se meten en líos cada vez más grandes, e incluso a veces, cuando están juntos, el impulso de cantar y de bailar las canciones de su grupo favorito es tan fuerte que se ponen a hacerlo en mitad de la calle. Y eso es porque se lo están pasando bien. Muy bien.

Valladolid. Poco más de treinta años después. David y Layla no se han vuelto a ver desde finales de los ochenta, pero nunca se han olvidado el uno del otro. A Layla las cosas, al menos en lo profesional, no le han podido ir mejor: es directora de cine y ha ganado un Oscar. La vida de David, en cambio, ha sido más normal y ni es famoso ni ha ganado ningún premio. Layla vuelve a la ciudad para recibir un homenaje y los dos pasarán juntos una semana. Durante esos días ya no cantarán y bailarán por la calle, pero se darán cuenta de que los niños que fueron no han desaparecido del todo.

En 1989 y en 2022, los protagonistas de esta historia lucharán con todas sus fueras por no dejar ir a su primer amor. Y por pasárselo bien".

Las versiones de David y Layla de niños en Voy a pasármelo bien están interpretadas, respectivamente, por Izan Fernández y Renata Hermida Richards. Completan el elenco Raúl Jiménez (El Cover, Tarde para la ira) y Rodrigo Gibaja como Luis; Jorge Usón (Camera Café. La película, Los futbolísimos) y Michel Herráiz en el papel de Fernando "El cabra"; y Teresa Hurtado de Ory (Casting, Todo es silencio, Vergüenza) y Gabriela Soto Belicha como Almudena.