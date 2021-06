Tráiler de la temporada 2 de Yo nunca: Devi, indecisa entre Ben y Paxton

MADRID, 18 Jun. (CulturaOcio) -

Netflix ha lanzado el tráiler de la temporada 2 de Yo nunca, comedia creada por Lang Fisher y Mindy Kaling y protagonizada por Maitreyi Ramakrishnan, Poorna Jagannathan y Richa Shukla. El nuevo adelanto plantea el dilema de Devi, que no sabe si salir con Ben o Paxton.

Sus amigas lo tienen claro: Paxton. "De vieja, en tu lecho de muerte, ¿en qué cuerpo desnudo pensarás?", le pregunta Eleanor (Ramona Young). "¿No pensaré en mis nietos, mis hijos y eso?", dice la protagonista. "No. Es un mito", afirma Fabiola (Lee Rodriguez).

Devi tiene una última oportunidad para conseguir novio en el instituto, por lo que decide salir con los dos. "Ben saca mi lado intelectual. Paxton, mi lado cachondo", confiesa. Sin embargo, la joven tendrá que lidiar con su conservadora madre. "Nunca subestimes la desesperación de los adolescentes", reza el clip.

"Tras un año difícil, una adolescente estadounidense de origen indio solo desea mejorar su estatus social. Pero los amigos, la familia y el corazón no se lo pondrán fácil", reza la sinopsis de la serie, que regresará con una segunda temporada el 15 de julio.

"En la temporada 2 de la comedia, la adolescente indio americana Devi continúa lidiando con las presiones cotidianas de la escuela secundaria y el drama en casa, mientras navega por nuevas relaciones románticas", ha adelantado la plataforma sobre los nuevos capítulos.

La serie está protagonizada por mujeres asiáticas, un gran paso en cuestión de representación. "Honestamente, solo tenemos esta serie, una serie con una protagonista del sur de Asia y hay mucho trabajo por hacer en términos de representación. Todavía es una batalla cuesta arriba, definitivamente no estábamos donde muchos años, pero pase lo que pase, será difícil el camino", contó Ramakrishnan a Elle. "No necesito un premio o nominación para saber que todavía estamos haciendo cambios. El hecho de que haya tanta gente viendo la serie es lo que me importa al final del día", aclaró.