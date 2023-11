Tráiler de Los que se quedan, el cálido drama navideño con pinceladas de comedia de Alexander Payne

MADRID, 21 Nov. (CulturaOcio) -

Tras su paso por los festivales de Telluride, Toronto y Londres, el 5 de enero llega a los cines españoles Los que se quedan, la nueva película de Alexander Payne (Los descendientes, Entre copas). La cinta, que ya tiene tráiler, es un drama con pinceladas de comedia que desarrolla el vínculo que inesperadamente surge entre un profesor y un alumno obligados a pasar la Navidad juntos.

"No puedo suspender esta asignatura", protesta un estudiante al comenzar el tráiler. "No se subestime, estoy seguro de que sí puede", responde el profesor con una sonrisilla de suficiencia. Este breve intercambio da una idea del tipo de humor que trata el filme, sustentado en el carácter huraño del docente y su relación con alumnos problemáticos a los que preferiría no tratar demasiado.

El adelanto, si bien muestra que la cinta puede ser divertida debido a la situación y sus personajes, también deja claro que en el fondo es un drama. "No se le dice a un chaval que está solo en Navidad que a nadie le importa", le recrimina la jefa de cocina de la escuela al profesor; ambos, junto a un estudiante, conformarán el trío protagonista y el núcleo emocional de la historia.

Pero, como es usual en este tipo de películas, el joven rebelde que no tiene a dónde ir no es el único que necesita que alguien le quiera. "Los chicos no le soportan, más bien le odian, y los profesores. ¿Lo sabe, verdad?", le dice el estudiante al profesor que, en el fondo, está tan solo como él. El tráiler sugiere que el insólito afecto que empieza a surgir entre ellos sanará las heridas de ambos.

Según adelanta su sinopsis oficial, Los que se quedan sigue los pasos de "un profesor cascarrabias (Paul Giamatti) de un prestigioso colegio americano que se ve obligado a permanecer en el campus durante las vacaciones de Navidad para velar por un puñado de estudiantes que no tienen a dónde ir.

Contra todo pronóstico, la convivencia le llevará a forjar un insólito vínculo con uno de ellos, un inteligente y problemático muchacho con sus propios traumas (Dominic Sessa, debutando en la gran pantalla), y con la jefa de cocina de la escuela, que acaba de perder un hijo en Vietnam (Da'Vine Joy Randolph)".