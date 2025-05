Tráiler de Pitufos con la nueva canción de Rihanna, Friend of Mine

MADRID, 14 May. (CulturaOcio) -

La nueva película de Los Pitufos llegará a las salas de cine el próximo 18 de julio. El filme incluye en su reparto a figuras como James Corden, Nick Offerman, Sandra Oh y Rihanna, que pone voz a Pitufina. Junto con el nuevo tráiler de la cinta, la superestrella del pop ha anunciado el lanzamiento de Friend of Mine, su primera canción en tres años.

El nuevo avance, de más de dos minutos de duración, muestra como la vida de los Pitufos cambia radicalmente cuando Papá Pitufo es secuestrado. Ante este hecho los entrañables seres azules, liderados por Pitufina, tendrán que regresar a la Tierra para salvar a su líder... y al mundo. Ya que los malvados brujos Razamel y Gargamel están dispuestos a todo por controlar el universo.

Además, en el adelanto se pueden apreciar pequeños fragmentos de la banda sonora, interpretada por Rihanna, que también es productora ejecutiva. Friend of Mine se estrenará este viernes 16 de mayo.

"Cuando Papá Pitufo (John Goodman) es secuestrado de forma misteriosa por los malvados brujos Razamel y Gargamel, Pitufina (Rihanna) lleva a los pitufos a una misión al mundo real para salvarlo. Con la ayuda de nuevos amigos, los pitufos deberán descubrir qué define su destino para salvar el universo", reza la sinopsis de la película.

Friend of Mine es la primera canción de Rihanna desde Lift Me Up de 2022, que grabó para otra película, Black Panther: Wakanda Forever de Marvel Studios. Esta canción alcanzó el número 2 en el ránking Hot 100 y se convirtió en disco de platino en 2023. A pesar de que la cantante lleva nueve años sin publicar un álbum, Rihanna sigue siendo una de las estrellas pop más importantes de la industria.

Dirigida por Chris Miller a partir de un guion de Pam Brady, Pitufos cuenta en su elenco de voces original con Rihanna, James Corden, Nick Offerman, JP Karliak, Daniel Levy, Amy Sedaris, Natasha Lyonne, Sandra Oh, Octavia Spencer, Nick Kroll, Hannah Waddingham, Alex Winter, Maya Erskine, Billie Lourd, Xolo Maridueña, Kurt Russell y John Goodman. Rigoberta Bandini (Paula Ribó) y Florentino Fernández son los encargados de poner voz en español a Pitufina y a Gargamel y Razamel, respectivamente.