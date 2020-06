Tráiler de Hamilton: Toda la magia del musical de Broadway, en Disney+

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

Hamilton, el musical creado por Lin-Manuel Miranda, da el salto a la pantalla de la mano de la Casa del Ratón. La exitosa obra, que se podrá ver en Disney+ el próximo 3 de julio, ya ha lanzado su primer tráiler.

Hamilton es un espectáculo que narra la historia de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, a la vez que recrea una época revolucionaria en el teatro. La obra combina elementos del teatro en directo, el cine y el streaming, con una banda sonora que mezcla hip-hop, jazz, R&B y estilo Broadway. Aunque estaba previsto que la cinta llegara a los cines el 15 de octubre, finalmente la compañía ha decidido lanzarla directamente en formato digital.

Hamilton se rodó en el Teatro Richard Rodgers de Broadway en junio de 2016 con Lin-Manuel Miranda como Alexander Hamilton; Daveed Diggs como Thomas Jefferson; Renée Elise Goldsberry como Angelica Schuyler; Leslie Odom Jr. como Aaron Burr; Christopher Jackson como George Washington; Jonathan Groff como el Rey Jorge; Phillipa Soo como Eliza Hamilton; Jasmine Cephas Jones como Peggy Schuyler/Maria Reynolds; Okieriete Onaodowan como Hercules Mulligan/James Madison; y Anthony Ramos como John Laurens/Philip Hamilton.

El reparto también cuenta con Carleigh Bettiol, Ariana DeBose, Hope Easterbrook, Sydney James Harcourt, Sasha Hutchings, Thayne Jasperson, Elizabeth Judd, Jon Rua, Austin Smith, Seth Stewart y Ephraim Sykes.

La obra ha ganado el premio Tony a mejor espectáculo teatral, mientras que Miranda se hizo con el galardón a la mejor banda sonora original y mejor guion. También obtuvo una candidatura como mejor actor. El protagonista ha hecho además sus pinitos delante de las cámaras y recientemente apareció en la miniserie Fosse/Verdon. En 2017 fue candidato al premio Oscar a la mejor canción original por How Far I'll Go, tema que compuso para Vaiana.